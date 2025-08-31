الممثل العالمي مينا مسعود يحتفل بزفافه علي الهندية إميلي شاه (فيديو)

نشر النجم العالمي المصري الأصل مينا مسعود، مقطع فيديو له، عبر حسابه الرسمي علي موقع الصور والفيديوهات “انستجرام”، يرصد احتفاله بزفافه علي الممثلة الهندية إميلي شاه.

وعلق مينا مسعود، علي مقطع الفيديو قائلا: “زفاف أحلامي”، وظهر في الفيديو مع عروسته، وهما يتزوجان مرة علي الطريقة الهندية، ومرة أخري علي الطريقة الأوروبية.

فيلم في عز الضهر

يذكر أن أخر اعمال النجم العلمي مينا مسعود في مصر، فيلم “في عز الضهر”، الذي عرض مؤخرا في صالات السينما.

ويتناول الفيلم قصة شاب مصري يدخل عالم المافيا الدولية ويصبح أصغر عضو مافيا دولي، ويُكلف بمهمة خطيرة على الأراضي المصرية، فتتشابك الأحداث ويجد نفسه ممزقًا بين ولائه لجذوره ومحاولته النجاة في عالم يفرض عليه خيارات قاسية لم يكن يتوقعها.

أبطال فيلم في عز الضهر

والفيلم من اخراج مرقس عادل وتأليف كريم سرور، ويشارك في بطولته مجموعة مميزة من النجوم المصريين والعرب، من بينهم: إيمان العاصي، شيرين رضا، جميلة عوض، بيومي فؤاد، محمود البزاوي، ساندرا ديفا، محمود حجازي، محمد علي رزق، محمد عز، أحمد جمال سعيد، أحمد علي، بالإضافة إلى مجموعة مميزة من ضيوف الشرف.

