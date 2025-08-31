أخبار مصر: ضبط طليق الفنانة علا غانم، مصير ريبيرو خلال ساعات، تحرك برلماني بعد كارثة قطار مطروح، ضربة إيرانية كبيرة لإسرائيل

أخبار مصر والعالم، نشرت “فيتو” على مدار الساعات الماضية العديد من الأخبار المهمة التي شهدتها الساحة المحلية والعالمية على مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية والرياضية وغيرها.

وجاءت أبرز الأخبار المنشورة كالتالي:

بسبب حفلة بفيلته، القبض على طليق الفنانة علا غانم في أبو النمرس

تحفظت أجهزة البحث الجنائي بمديرية أمن الجيزة على طليق الفنانة علا غانم ومنظم حفل عيد ميلاد أقيم بفيلا المتهم الأول لاتهامه بإزعاج جيرانه بمنطقة أبو النمرس مستخدما دي جي بدون تصريح.

كم ضحية أخرى قبل أن يرحل المسئول؟.. أول تحرك برلماني بعد كارثة قطار مطروح

تقدّم الدكتور فريدي البياضي، عضو مجلس النواب ونائب رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي للشئون الخارجية، بسؤال موجه لكل من رئيس مجلس الوزراء ووزير النقل، على خلفية حادث خروج 7 عربات من القطار رقم 1935 (مطروح–القاهرة) بين محطتي فوكة وجلال، وانقلاب عربتين، مما أسفر رسميًا عن 3 وفيات و94 مصابًا.

اتصال عاجل من ويتكوف بـ ترامب بعد اجتماعه مباشرة مع بوتين

أفادت صحيفة "وول ستريت جورنال" بأن ستيف ويتكوف المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اتصل فورا بالرئيس دونالد ترامب بعد اجتماعه مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

كامل الوزير يعتذر للمصريين عن حادث قطار مطروح ويتعهد بمحاسبة المتسببين

قدم المهندس كامل الوزير، وزير النقل والصناعة، التعازي لأسر ضحايا حادث قطار مطروح، متمنيًا الشفاء العاجل للمصابين.

اجتماع عاجل في الأهلي لبحث إقالة ريبيرو بعد الخسارة من بيراميدز

يعقد مسئولو النادي الأهلي اجتماعا عاجلا لبحث إقالة الإسباني خوسيه ريبيرو مدرب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي عقب خسارة الفريق من نادي بيراميدز بهدفين مقابل لا شيء، ولذلك لسوء نتائج الأحمر خلال الفترة الأخيرة.

قرايبها خانوها، مفاجأة في واقعة اعتداء سيدة على خطيبة طليقها وتشويه ووجها بـ 41 غرزة

كشفت تحريات المباحث الأولية، في واقعة سيدة متهمة بالاعتداء على خطيبة طليقها وتشويه وجهها بـمصر القديمة، أن السبب نار الغيرة، وذلك من خلال إصابتها بجروح بالغة استلزمت 41 غرزة، مستخدمة “موس”.

معجزة طبية في الصين، "الولد المطوي" يقف مستقيمًا لأول مرة منذ 21 عامًا من المعاناة

في معجزة طبية بعد 21 عاما من المحنة، تمكن الشاب الصيني جيانج يانتشن، البالغ من العمر 21 عامًا والملقب بـ"الولد المطوي"، من الوقوف والمشي مستقيمًا لأول مرة في حياته، بعد أن كان جسده منحنيًا بزاوية 180 درجة على هيئة الحرف Z.

اليوم، آخر موعد للتحويلات الإلكترونية لمدارس محافظة القاهرة

يبحث عدد كبير من أولياء الأمور والطلاب بمحافظة القاهرة عبر محركات البحث المختلفة عن آخر موعد للتحويلات الإلكترونية بالمدارس.

بعد 24 ساعة من نشر الفيديو، غلق نهائي لسنتر تعليمي شهد واقعة تعدي مدرس على "سكرتيرة" بسوهاج

أعلنت فريدة سلام، رئيس مركز ومدينة سوهاج، عن الغلق النهائي لـ سنتر تعليمي كائن بشارع سيتي والذي شهد واقعة تعدي مدرس بالسنتر على فتاة تعمل “سكرتيرة” وصفعها أمام الحضور وجاء ذلك بعد تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي.

حماس تنشر لأول مرة قائمة لأسماء وصور قادتها الذين اغتالتهم إسرائيل (فيديو وصور)

نشرت حركة "حماس"، لأول مرة، قائمة عبر قناتها في تطبيق "تيليجرام" تضمنت أسماء قادتها الذين اغتالتهم إسرائيل خلال الحرب على غزة، وكان محمد السنوار من بينهم إلى جانب شقيقه يحيى السنوار رئيس المكتب السياسي للحركة في غزة.

بشرط جزائي أم بدون، كم يدفع الأهلي حال إقالة ريبيرو؟

يعقد مجلس إدارة النادي الأهلي اجتماعا عاجلا خلال الساعات القادمة لحسم ملف الإسباني خوسيه ريبيرو، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، بعد الاستقرار على قرار إقالته من منصبه عقب الخسارة أمام بيراميدز بهدفين دون مقابل في الدوري الممتاز.

القاهرة تزحف نحو الـ 40 مجددًا، حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم في مصر

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، درجة الحرارة اليوم الأحد وتوقعت أن يسود طقس شديد الحرارة رطب أغلب الأنحاء، مائل للحرارة رطب على السواحل الشمالية، شديد الحرارة رطب على الجنوب،مائل للحرارة رطب ليلا وفى الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

بعد اغتيال الرهوي وعدد من وزرائها، جماعة الحوثي تدعو الشركات لمغادرة إسرائيل فورًا

دعَت جماعة الحوثي، الشركات العاملة في إسرائيل بالمغادرة فورًا "قبل فوات الأوان"، متوعدة بالثأر لاغتيال رئيس الحكومة الحوثية أحمد غالب الرهوي.

نصبوا علينا ورحلة الموت بـ 3500 جنيه، طلاب وأولياء أمور يتقدمون ببلاغ للنائب العام ضد أكاديمية هاي فلاي

تقدم ما يقرب من 15 طالبا بأكاديمية هاي فلاي للضيافة الجوية وأولياء الأمور ببلاغ إلى النائب العام ضد الأكاديمية بعد حادث الغرق، الذي راح فيه 7 من زملائهم.

مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة، أبرزها قمة ليفربول وآرسنال والزمالك ضد وادي دجلة

يقام اليوم الأحد العديد من المباريات الهامة بمختلف دوريات وملاعب العالم وأبرزها ليفربول ضد آرسنال ورايو فاليكانو ضد برشلونة والزمالك ووادي دجلة.

عرفوا عناوين المشغلين وأسماء مسئولي الاغتيالات، اختراق إيراني كبير لمنظومة المسيرات الإسرائيلية

كشفت إيران عن نجاحها في تنفيذ اختراق استخباراتي استهدف منظومة الطيران المسير في إسرائيل، بحسب ما أعلن عنه التلفزيون الإيراني الرسمي، ليل السبت.

اليوم، آخر فرصة للاستفادة من إعفاءات غرامات التأخير لوحدات صندوق تمويل المساكن

كشفت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن اليوم الأحد 31 أغسطس آخر فرصة للاستفادة من تيسيرات سداد المستحقات المالية المتأخرة بالإعفاء بنسبة (70%) من قيمة غرامات التأخير حال سداد كامل المتأخرات، وذلك للوحدات السكنية والمهنية والإدارية والمحال التجارية والفيلات التابعة لصندوق تمويل المساكن.

