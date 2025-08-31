بعد اغتيال الرهوي وعدد من وزرائها، جماعة الحوثي تدعو الشركات لمغادرة إسرائيل فورًا

دعَت جماعة الحوثي، الشركات العاملة في إسرائيل بالمغادرة فورًا "قبل فوات الأوان"، متوعدة بالثأر لاغتيال رئيس الحكومة الحوثية أحمد غالب الرهوي.

وتوعد مهدي المشاط رئيس "المجلس السياسي الأعلى"، بالثأر من إسرائيل لاغتيالها رئيس حكومة الحوثي أحمد غالب الرهوي، وعدد من الوزراء الآخرين، وذلك في هجوم على صنعاء، الخميس.

وحذّر المشاط، في خطاب متلفز، الجميع "بعدم التعامل مع أي أصول تابعة لتل أبيب"، داعيًا الشركات التجارية المتواجدة في إسرائيل إلى "المغادرة فورًا قبل فوات الأوان".

وأشار المسئول الحوثي إلى أن "حكومة التغيير والبناء بالتكليف ستقوم بدورها في إطار تصريف الأعمال، وستستمر المؤسسات في تقديم خدماتها للشعب اليمني المجاهد الصابر الصامد"، على حد تعبيره.



وفي سياق متصل، أوردت وكالة الأنباء "سبأ" في نسختها الخاضعة للحوثيين، تصريحًا منسوبًا لوزير الدفاع الحوثي محمد ناصر العطفي، أكد فيه "جهوزية القوات العسكرية، على كافة المستويات، لمواجهة إسرائيل المدعومة من الولايات المتحدة".

وقال العطفي، إن "القيادة السياسية اتخذت كل الإجراءات لمواجهة العدو، ومهما كان تآمره سيفشل"، لافتًا إلى أن "أمريكا تستهدف المدنيين، كما هو حاصل في غزة".



أعلنت جماعة الحوثي في اليمن، أمس السبت، مقتل رئيس الوزراء أحمد غالب الرهوي وعدد من الوزراء، في غارات إسرائيلية قالت إنها استهدفت ورشة عمل حكومية غربي اليمن يوم الخميس الماضي.

وقالت رئاسة الجمهورية التابعة للحوثيين في بيان: "نعلن استشهاد المجاهد أحمد غالب الرهوي رئيس الوزراء في حكومة التغيير والبناء مع عدد من رفاقه الوزراء، العدو الإسرائيلي استهدف رئيس الوزراء وعددا من رفاقه الوزراء في ورشة عمل اعتيادية لتقييم نشاط الحكومة وأدائها خلال عام من عملها."

وأضاف البيان أن عددًا من الوزراء أصيبوا بجروح متوسطة وخطيرة ويخضعون للعناية الطبية، مؤكدًا أن المؤسسات الحكومية ستواصل عملها رغم الخسائر، وأن "دماء الشهداء ستكون دافعًا للسير على نفس الطريق."

كما جدد الحوثيون موقفهم المؤيد لحركة حماس وقطاع غزة، مشيرين إلى أنهم "مستمرون في بناء قواتهم المسلحة وتطوير قدراتها لمواجهة التحديات والأخطار."

