قرايبها خانوها، مفاجأة في واقعة اعتداء سيدة على خطيبة طليقها وتشويه ووجها بـ 41 غرزة

كشفت تحريات المباحث الأولية، في واقعة سيدة متهمة بالاعتداء على خطيبة طليقها وتشويه وجهها بـمصر القديمة، أن السبب نار الغيرة، وذلك من خلال إصابتها بجروح بالغة استلزمت 41 غرزة، مستخدمة “موس”.

وأكدت التحريات أن المتهمة كانت تعلم بمكان تواجد المجني عليها أمام منزلها وأن بعض الأشخاص المقربين من المجني عليها أكدوا لها معلومة وجودها أمام منزلها.

وقالت المتهمة لها: “مش هسبهولك جوزي مش هيتجوز بعدي أبدا”.. وما هي إلا لحظات حتى قامت المتهمة بتشويه وجه المجني عليها بـ“موس”.

وأنكرت المتهمة عقب إلقاء القبض عليها تهمة الاعتداء على خطيبة “طليقها” وتشويه وجهها بـ"موس".



وكشفت المجني عليها وتدعى “منصورة”، في تصريحات صحفية، أن ما تعرضت له وقع فور أن وافقت على الارتباط بعريس تقدم لخطبتها منفصل عن زوجته الأولى.

وأضافت أن خطيبها أخبرها أن طليقته اتصلت به وقامت بتهديده وقالت له: "لو خدت منصورة هحبسك وهندمك عليها”.

وتابعت: “في يوم الحادث وأنا واقفة أمام منزلي فوجئت بالمتهمة تقترب مني واعتديت علي بموس في وجهي وأسرعت بالفرار، والأهالي أسرعوا بنقلي لـمستشفى قصر العيني وقام الأطباء بتخييط الجرح في وجهي 41 غرزة، وهي هربت ومحدش عارف يوصل لها”.

واختتمت حديثها أنها قامت بتحرير محضر رسمي ضدها ومعها شهود عيان للواقعة.

وأشارت منصورة إلى أن المتهمة بعد ارتكابها جريمتها نشرت عبر وسائل التواصل منشورات تتفاخر فيها بفعلها الإجرامي، على حد قول الضحية.

