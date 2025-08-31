الأحد 31 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

معجزة طبية في الصين، "الولد المطوي" يقف مستقيمًا لأول مرة منذ 21 عامًا من المعاناة

الولد المطوي قبل
الولد المطوي قبل وبعد العملية، فيتو

في معجزة طبية بعد 21 عاما من المحنة، تمكن الشاب الصيني جيانج يانتشن، البالغ من العمر 21 عامًا والملقب بـ"الولد المطوي"، من الوقوف والمشي مستقيمًا لأول مرة في حياته، بعد أن كان جسده منحنيًا بزاوية 180 درجة على هيئة الحرف Z.


ووفقًا لصحيفة SCMP، فقد تابع آلاف المشاهدين عبر بث مباشر اللحظة التاريخية التي خطا فيها جيانج خطواته الأولى، بعد رحلة علاجية استمرت عامين، خضع خلالها لأربع عمليات جراحية معقدة شملت كسر وإعادة ترتيب العظام في الرقبة، الظهر، الصدر، والحوض.

ولد جيانج في مقاطعة شاندونج بشرق الصين، وكان طوله في وضعيته المنحنية لا يتجاوز 80 سنتيمترًا.

 ورغم معاناته الجسدية، لم يتخلَّ عن دراسته حتى التحق بجامعة محلية لدراسة هندسة الطاقة والكهرباء، وحقق نتائج باهرة خصوصًا في مادة الرياضيات.

ولفتت حالة جيانج أنظار كبار جراحي العظام في الصين، ليقرر فريق طبي بقيادة البروفيسور ليانج ييجيان خوض مغامرة طبية في سلسلة من العمليات التي وُصفت بأنها "الأصعب عالميًا" في مجال تقويم العمود الفقري.

وواجه الفريق مخاطر جسيمة، بينها احتمالية الشلل أو الوفاة، لكن الجراحات انتهت بنجاح باهر.

وبعد أشهر من إعادة التأهيل والعلاج الطبيعي، تمكن جيانج من الوقوف والمشي باستخدام أجهزة داعمة، فيما أكد الأطباء أن العملية لم تنجح فقط في تعديل وضعية جسده، بل ساعدت أيضًا في استعادة وظائف القلب والرئة إلى حالتها الطبيعية.

وعن إحساسه بعد هذه التجربة المؤلمة، قال جيانج: "كل الألم كان يستحق ذلك، أشعر وكأنني وُلدت من جديد. الآن أستطيع أن أواصل دراستي الجامعية واقفًا، بعدما خضت امتحان القبول مستلقيًا على حصيرة يوغا."

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

معجزة طبية الشاب الصيني جيانج يانتشن الولد المطوي البروفيسور ليانج ييجيان مغامرة طبية

الأكثر قراءة

العربية: أفراد من عائلة أبو عبيدة أكدوا اغتياله بعد معاينة الجثة

أخبار مصر: ضبط طليق الفنانة علا غانم، مصير ريبيرو خلال ساعات، تحرك برلماني بعد كارثة قطار مطروح، ضربة إيرانية كبيرة لإسرائيل

بعد 24 ساعة من نشر الفيديو، غلق نهائي لسنتر تعليمي شهد واقعة تعدي مدرس على "سكرتيرة" بسوهاج

سعر صرف الدولار في البنوك المصرية (آخر تحديث)

نتائجه تتحدث عنه، نجم الأهلي يرشح هذا المدرب لخلافة ريبيرو

قائمة منتخب مصر المتوقعة لمواجهتي إثيوبيا وبوركينا فاسو

كم ضحية أخرى قبل أن يرحل المسئول؟.. أول تحرك برلماني بعد كارثة قطار مطروح

سعر السمك اليوم، البوري بـ 150 جنيها والماكريل مجمد يصل إلى 180

خدمات

المزيد

سعر السمك اليوم، البوري بـ 150 جنيها والماكريل مجمد يصل إلى 180

المستندات المطلوبة للتقديم بجامعة القاهرة الأهلية 2025 والمصروفات الدراسية

سعر الفاكهة اليوم، التفاح البلدي والكمثري بـ 40 جنيهًا والجوافة تبدأ في الانخفاض

4 فئات لابد من تمثيلهم، كيف يتم إعداد قوائم انتخابات مجلس النواب 2025؟

المزيد

انفوجراف

بعد جولة الإعادة.. حصص مقاعد الأحزاب في مجلس الشيوخ 2025 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم زرع العنب في المنام وعلاقته بانتهاء الصعوبات

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الأحد 31 - 8 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الأحد 31 - 8 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads
ads