معجزة طبية في الصين، "الولد المطوي" يقف مستقيمًا لأول مرة منذ 21 عامًا من المعاناة

في معجزة طبية بعد 21 عاما من المحنة، تمكن الشاب الصيني جيانج يانتشن، البالغ من العمر 21 عامًا والملقب بـ"الولد المطوي"، من الوقوف والمشي مستقيمًا لأول مرة في حياته، بعد أن كان جسده منحنيًا بزاوية 180 درجة على هيئة الحرف Z.



ووفقًا لصحيفة SCMP، فقد تابع آلاف المشاهدين عبر بث مباشر اللحظة التاريخية التي خطا فيها جيانج خطواته الأولى، بعد رحلة علاجية استمرت عامين، خضع خلالها لأربع عمليات جراحية معقدة شملت كسر وإعادة ترتيب العظام في الرقبة، الظهر، الصدر، والحوض.

ولد جيانج في مقاطعة شاندونج بشرق الصين، وكان طوله في وضعيته المنحنية لا يتجاوز 80 سنتيمترًا.

ورغم معاناته الجسدية، لم يتخلَّ عن دراسته حتى التحق بجامعة محلية لدراسة هندسة الطاقة والكهرباء، وحقق نتائج باهرة خصوصًا في مادة الرياضيات.

ولفتت حالة جيانج أنظار كبار جراحي العظام في الصين، ليقرر فريق طبي بقيادة البروفيسور ليانج ييجيان خوض مغامرة طبية في سلسلة من العمليات التي وُصفت بأنها "الأصعب عالميًا" في مجال تقويم العمود الفقري.

وواجه الفريق مخاطر جسيمة، بينها احتمالية الشلل أو الوفاة، لكن الجراحات انتهت بنجاح باهر.

وبعد أشهر من إعادة التأهيل والعلاج الطبيعي، تمكن جيانج من الوقوف والمشي باستخدام أجهزة داعمة، فيما أكد الأطباء أن العملية لم تنجح فقط في تعديل وضعية جسده، بل ساعدت أيضًا في استعادة وظائف القلب والرئة إلى حالتها الطبيعية.

وعن إحساسه بعد هذه التجربة المؤلمة، قال جيانج: "كل الألم كان يستحق ذلك، أشعر وكأنني وُلدت من جديد. الآن أستطيع أن أواصل دراستي الجامعية واقفًا، بعدما خضت امتحان القبول مستلقيًا على حصيرة يوغا."

