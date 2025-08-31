كم ضحية أخرى قبل أن يرحل المسئول؟.. أول تحرك برلماني بعد كارثة قطار مطروح

تقدّم الدكتور فريدي البياضي، عضو مجلس النواب ونائب رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي للشئون الخارجية، بسؤال موجه لكل من رئيس مجلس الوزراء ووزير النقل، على خلفية حادث خروج 7 عربات من القطار رقم 1935 (مطروح–القاهرة) بين محطتي فوكة وجلال، وانقلاب عربتين، مما أسفر رسميًا عن 3 وفيات و94 مصابًا.

استهلّ البياضي سؤاله بتقديم خالص العزاء لأسر الضحايا، متمنيًا الشفاء العاجل للمصابين، وقبل أن يوجّه سؤالًا مباشرًا للحكومة قال: «كم ضحيةً أخرى تريد الحكومة أن تراها فوق القضبان قبل أن يعترف أحدٌ من القيادات بمسئوليته السياسية والجنائية ويغادر منصبه؟».

أرقام CAPMAS لعام 2024

وأكّد البياضي أنّ أرقام CAPMAS لعام 2024 «لا تحتمل التجميل»، إذ زادت حوادث القطارات 21.5% من 181 حادثًا في 2023 إلى 220 في 2024، ونتج عنها 57 وفاة و104 إصابات، فضلًا عن 727 وفاة و324 إصابة في حوادث العبور والسير على السكك، بينما سجّل قطاع الطرق عمومًا 5,260 وفاة و76,362 إصابة في 2024.

إعلان المسؤولية السياسية

وبناءً على ذلك، تضمن سؤاله أربعة مطالب محددة بآجال إلزامية:

1. إعلان المسؤولية السياسية فورًا عن حادث مطروح، وعدم الاكتفاء بتحميل فردٍ أو سائقٍ وحده.

2. نشر التقرير الفني الكامل خلال 7 أيام متضمّنًا حالة الإشارات، سرعة القطار، سلامة القضبان، عمل أنظمة التحكم الآلي، وسجلّ الأعطال والإخطارات خلال 72 ساعة قبل الحادث، مع الإحداثيات وإجراءات التأمين.

3. خطة تصحيح عاجلة بآجال وكميات (KPIs شهرية) لمعالجة أسباب الارتفاع في الحوادث: تحديث الإشارات، أتمتة المزلقانات عالية الخطورة، وتجديد القطاعات الحرجة، مع نشر تقارير ربع سنوية علنًا.

4. سياسة تعويض مُلزمة لضحايا الحادث، وإنشاء صندوق دائم للتعويض ممول من موارد الهيئة والغرامات.

مطالب الشفافية والمحاسبة

وأشار البياضي إلى أن مطالب الشفافية والمحاسبة تستند إلى مواد الدستور، وفي مقدّمها:

• المادة (59): الحق في حياة آمنة والتزام الدولة بتوفير الأمن للمواطنين.

• المادة (18): التزام الدولة بتقديم خدمات صحية بمعايير جودة ومنظومة طوارئ فاعلة.

واختتم البياضي تصريحاته برسالة مباشرة للحكومة:

«الوقتُ انتهى؛ من لا يستطيع حماية الأرواح… لا يستحقّ بقاءه ساعةً إضافيةً في موقعه.»

