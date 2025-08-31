بعد 24 ساعة من نشر الفيديو، غلق نهائي لسنتر تعليمي شهد واقعة تعدي مدرس على "سكرتيرة" بسوهاج

أعلنت فريدة سلام، رئيس مركز ومدينة سوهاج، عن الغلق النهائي لـ سنتر تعليمي كائن بشارع سيتي والذي شهد واقعة تعدي مدرس بالسنتر على فتاة تعمل “سكرتيرة” وصفعها أمام الحضور وجاء ذلك بعد تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي.



وجاء قرار الإغلاق بعدما تبين أن السنتر غير مرخص، وذلك ضمن حملة موسعة شملت جميع المراكز التعليمية بشارع سيتي بناء على تعليمات من محافظ سوهاج ومديرية التربية والتعليم.

وأكدت رئيس المركز أن الدولة لن تتهاون مع أي تجاوز يهدد أمن وسلامة الطلاب، مشيرة إلى أن حملات المتابعة مستمرة للتأكد من التزام المراكز التعليمية بالضوابط القانونية والإنسانية.

وانتشر مقطع فيديو على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” يظهر قيام مدرس بالتعامل بعنف مع سكرتيرة بسنتر للدورس الخصوصية الخاصة أثناء جلوسها على مكتب ممسكًا بيدها وطردها خارج السنتر.

وأشار متابعو “فيس بوك”، إلى أن السبب وراء ذلك هو تناول السكرتيرة كوب شاي أثناء عملها، مطالبين تدخل الجهات المختصة لمعاقبة المدرس على إهانته الفتاة.

