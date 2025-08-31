اليوم، آخر موعد للتحويلات الإلكترونية لمدارس محافظة القاهرة

يبحث عدد كبير من أولياء الأمور والطلاب بمحافظة القاهرة عبر محركات البحث المختلفة عن آخر موعد للتحويلات الإلكترونية بالمدارس.

وأعلنت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة برعاية الدكتورة همت أبوكيلة مدير المديرية، إعادة فتح باب التقديم للتحويلات الإلكترونية للتلاميذ بين المدارس والإدارات التعليمية ومن المحافظات الأخرى للقاهرة، مرة أخرى.

وأوضحت المديرية أن إعادة فتح الباب للتحويلات الإلكترونية للتلاميذ بين المدارس والإدارات التعليمية ومن المحافظات الأخرى للقاهرة يستمر لمدة أسبوع لينتهي اليوم الأحد 31 أغسطس 2025، وذلك تيسيرًا على أولياء الأمور.

وأوضحت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة أنه سيتم تقديم الطلبات خلال المهلة المتاحة.

على هــــــــذا الـــرابـــــــــط

حقيقة تأجيل الدراسة

كشف مصدر بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، حقيقة ما يتم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة بشأن تأجيل موعد بدء العام الدراسي الجديد 2025-2026.

وأكد مصدر وزارة التربية والتعليم أنه لا صحة لما تردد في مواقع التواصل الاجتماعي حول تأجيل الدراسة، مؤكدا أن العام الدراسي الجديد سيبدأ في موعده المقرر، وفقا للخريطة الزمنية والمقرر يوم 20 سبتمبر المقبل.

الخريطة الزمنية للعام الدراسي 2025 / 2026

وأعلن محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، الخريطة الزمنية للعام الدراسي 2025 / 2026، والذي يبدأ في 20 سبتمبر 2025 وينتهي في 11 يونيو 2026، بواقع 36 أسبوعًا دراسيًا، ويتم توزيع المناهج على الفصلين الدراسيين، حيث سيبدأ الفصل الدراسي الأول في 20 سبتمبر 2025 وحتى 22 يناير 2026.

وأوضح أن امتحانات الفصل الدراسي الأول لصفوف النقل تبدأ يوم السبت الموافق 10 يناير 2026، ويبدأ الفصل الدراسي الثاني يوم السبت الموافق 7 فبراير 2026 إلى الخميس الموافق 11 يونيو 2026 على أن يكون موعد بدء امتحانات الفصل الدراسي الثاني لصفوف النقل يوم السبت الموافق 16 مايو 2026.

وأضاف أن امتحانات الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية ستبدأ يوم السبت الموافق 17 يناير 2026، وامتحانات الفصل الدراسي الثاني يوم السبت الموافق 4 يونيو 2026.

كما أشار الوزير محمد عبد اللطيف إلى أن إجازة نصف العام ستمتد لمدة أسبوعين بدءًا من يوم السبت الموافق 24 يناير 2026 وتنتهي يوم الخميس الموافق 5 فبراير 2026.

أما بالنسبة لامتحانات الدبلومات الفنية فيبدأ التجهيز لها الأحد الموافق 31 مايو 2026، كما تبدأ امتحانات الثانوية العامة يوم السبت الموافق 20 يونيو 2026.

وتابع الوزير أن هذه المواعيد تشمل جميع مراحل التعليم المختلفة للمدارس الرسمية والرسمية للغات والخاصة والخاصة للغات، ويخصص الأسبوع الأخير من خطة توزيع المناهج للمراجعة.

وأشار الوزير إلى أن عدد أيام الدراسة الفعلية يبلغ 172 يومًا، منها 88 يومًا للفصل الأول و84 يوما للفصل الثاني، بعد حذف الإجازات الرسمية وأيام الجمع والسبت، مؤكدًا تخصيص الأسبوع الأخير في كل فصل للمراجعة.

وفيما يتعلق بالمناهج، أكد الوزير على تطوير محتوى كتب اللغة العربية والدراسات الاجتماعية والتربية الدينية، بهدف بناء شخصية الطالب وتعزيز قيمه ومهاراته.

وفيما يخص إتقان مهارات القراءة والكتابة، أوضح الوزير أن الوزارة تتعاون مع منظمة اليونيسف في تنفيذ برامج تدريبية مكثفة للطلاب غير المتقنين لهذه المهارات للصفوف الأولى في المرحلة الابتدائية.

كما أوضح أن هناك برامج علاجية خلال أشهر الصيف لطلاب الصفوف الأولى الذين لم يتقنوا مهارات القراءة والكتابة لضمان انتقال الطالب للصف الأعلى بعد إتقانه للمهارات الأساسية للقراءة والكتابة.

وأكد الوزير حرص الوزارة على ضرورة تعزيز التواصل مع أولياء الأمور، من خلال عقد لقاءات تعريفية وتشاورية على مدار العام الدراسي، بما يضمن متابعة مستمرة لمستوى الطلاب.

وأشار الوزير كذلك إلى تعاون الوزارة المكثف مع وزارة الصحة ومؤسسات المجتمع المدني لعلاج المشكلات الصحية التي يعاني منها بعض الطلاب في مختلف المحافظات، مثل ضعف النظر والأنيميا والتقزم، وذلك ضمن خطة متكاملة تضمن تحسين الصحة العامة للطلاب وتحافظ على تحصيلهم الدراسي.

