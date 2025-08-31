حماس تنشر لأول مرة قائمة لأسماء وصور قادتها الذين اغتالتهم إسرائيل (فيديو وصور)

نشرت حركة "حماس"، لأول مرة، قائمة عبر قناتها في تطبيق "تيليجرام" تضمنت أسماء قادتها الذين اغتالتهم إسرائيل خلال الحرب على غزة، وكان محمد السنوار من بينهم إلى جانب شقيقه يحيى السنوار رئيس المكتب السياسي للحركة في غزة.



وأكدت حركة "حماس" اليوم الأحد لأول مرة، مقتل شقيق رئيس الحركة الراحل يحيى السنوار قائد الجناح العسكري محمد السنوار، بعد إعلان إسرائيل اغتياله في غارة جوية بمدينة خان يونس.

#شاهد.. كتائب القسام تبث مقطعًا مرئيًا بعنوان "سيد الشهداء" للشهيد القائد محمد الضيف، ويتضمّن مشاهد تُعرض للمرة الأولى. pic.twitter.com/47d9isG6dk August 30, 2025



ونشرت الحركة "حماس"، مقطع فيديو تضمن باقة من الصور التي تنشر لأول مرة وتظهر فيها لقطات جماعية لعدد من القيادات العسكرية والسياسية في الحركة قتلتها إسرائيل في أوقات سابقة.



ووفقا للحركة، القادة هم:

الشهيد القائد إسماعيل هنية أبو العبد

الشهيد القائد يحيى السنوار أبو إبراهيم

الشهيد القائد محمد الضيف أبو خالد

الشهيد القائد مروان عيسى أبو البراء

الشهيد القائد باسم عيسى أبو عماد

الشهيد القائد محمد السنوار أبو إبراهيم

الشهيد القائد رافع سلامة أبو محمد

الشهيد القائد رائد ثابت أبو محمد

وكان جيش الاحتلال الاسرائيلي وجهاز الشاباك قد أعلنا يوم السبت 31 مايو 2025، رسميا مقتل قائد الجناح العسكري لحماس محمد السنوار وقادة آخرين أثناء تواجدهم في مجمع قيادة وسيطرة أسفل المستشفى الأوروبي بخان يونس.

وأوضحت حينها أن قائد لواء مدينة غزة عز الدين الحداد هو من يتولى رئاسة حركة حماس في غزة حاليا وقد وضعته إسرائيل حاليا على رأس قائمة المطلوبين لديها.

وكان محمد السنوار من أبرز وأقدم الشخصيات في الجناح العسكري لحركة حماس، ولعب دورا كبيرا في التخطيط وتنفيذ هجوم في السابع من أكتوبر 2023 حيث كان يشغل منصب رئيس غرفة العمليات.

وكان الجيش الاسرائيلي وجهاز الشاباك قد أعلنا يوم السبت 31 مايو 2025، رسميا مقتل قائد الجناح العسكري لحماس محمد السنوار وقادة آخرين أثناء تواجدهم في مجمع قيادة وسيطرة أسفل المستشفى الأوروبي بخان يونس.

وبعد اغتيال محمد الضيف تم تعيينه من قبل شقيقه يحيى السنوار في منصب رئيس الجناح العسكري، وكان عنصرا مؤثرا ومركزيا في صنع القرار داخل حماس وفي رسم استراتيجية وسياسة الجناح العسكري.

وباعتباره قائدا للجناح العسكري لحركة حماس، فقد عمل على تعزيز العديد من العمليات من أجل إعادة تأهيل ونشاط الجناح العسكري.

وكان يشغل في السابق منصب قائد لواء خان يونس ورئيس مركز عمليات الجناح العسكري، وكان متورطا في التخطيط لاختطاف جلعاد شاليط واحتجازه.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.