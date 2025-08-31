الأحد 31 أغسطس 2025
خارج الحدود

اتصال عاجل من ويتكوف بـ ترامب بعد اجتماعه مباشرة مع بوتين

بوتين وويتكوف
بوتين وويتكوف

أفادت صحيفة "وول ستريت جورنال" بأن ستيف ويتكوف المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اتصل فورا بالرئيس دونالد ترامب بعد اجتماعه مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.


ووفق الصحيفة: "مبعوث البيت الأبيض ستيف ويتكوف يتصل بشكل متكرر بترامب مباشرة بعد اجتماعاته مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وقادة آخرين. ومع ذلك، نادرًا ما تتسرب محتويات هذه المحادثات إلى الحكومة"

في أوائل أغسطس، استقبل بوتين ويتكوف في الكرملين.

وبعد الاجتماع، صرّح مساعد الكرملين، يوري أوشاكوف، بأن ويتكوف تلقى بعض الإشارات بشأن القضية الأوكرانية، وأن إشارات مماثلة وردت من ترامب.

وفي وقت لاحق من الشهر، ناقش بوتين وترامب سبل حل النزاع الأوكراني خلال اجتماع في ألاسكا.

ووصف الزعيمان الاجتماع بإيجابية، وعقب القمة، صرح الرئيس الروسي بإمكانية التوصل إلى حل للنزاع في أوكرانيا، وأكد أن روسيا مهتمة بتسوية طويلة الأمد.

