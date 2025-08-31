اتصال عاجل من ويتكوف بـ ترامب بعد اجتماعه مباشرة مع بوتين

أفادت صحيفة "وول ستريت جورنال" بأن ستيف ويتكوف المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اتصل فورا بالرئيس دونالد ترامب بعد اجتماعه مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.



ووفق الصحيفة: "مبعوث البيت الأبيض ستيف ويتكوف يتصل بشكل متكرر بترامب مباشرة بعد اجتماعاته مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وقادة آخرين. ومع ذلك، نادرًا ما تتسرب محتويات هذه المحادثات إلى الحكومة"

في أوائل أغسطس، استقبل بوتين ويتكوف في الكرملين.

وبعد الاجتماع، صرّح مساعد الكرملين، يوري أوشاكوف، بأن ويتكوف تلقى بعض الإشارات بشأن القضية الأوكرانية، وأن إشارات مماثلة وردت من ترامب.

وفي وقت لاحق من الشهر، ناقش بوتين وترامب سبل حل النزاع الأوكراني خلال اجتماع في ألاسكا.

ووصف الزعيمان الاجتماع بإيجابية، وعقب القمة، صرح الرئيس الروسي بإمكانية التوصل إلى حل للنزاع في أوكرانيا، وأكد أن روسيا مهتمة بتسوية طويلة الأمد.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.