مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة، أبرزها قمة ليفربول وآرسنال والزمالك ضد وادي دجلة

مواعيد مباريات اليوم الأحد، يقام اليوم الأحد العديد من المباريات الهامة بمختلف دوريات وملاعب العالم وأبرزها ليفربول ضد آرسنال ورايو فاليكانو ضد برشلونة والزمالك ووادي دجلة.

مواعيد مباريات الدوري المصري والقنوات الناقلة

مودرن سبورت ضد الحدود – الساعة 6 مساء على قناة on sport 2

المصري ضد كهرباء الإسماعيلية – الساعة 6 مساء على قناة on sport 1

سموحة ضد بتروجت – الساعة 9 مساء على قناة on sport 2

وادي دجلة ضد الزمالك – الساعة 9 مساء على قناة on sport 1

مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة



نوتنجهام فوريست ضد وست هام – الساعة 4 عصرا على قناة beIN Sports HD 2

برايتون ضد مانشستر سيتي – الساعة 4 عصرا على قناة beIN Sports HD 1

ليفربول ضد آرسنال – الساعة 6:30 مساء على قناة beIN Sports HD 1

أستون فيلا ضد كريستال بالاس – الساعة 9 مساء على قناة beIN Sports HD 2

مواعيد مباريات الدوري الإسباني والقنوات الناقلة

سيلتا فيجو ضد فياريال – الساعة 6 مساء على قناة beIN Sports HD 3

ريال بيتيس ضد أتلتيك بيلباو – الساعة 8 مساء على قناة beIN Sports HD 5

إسبانيول ضد أوساسونا – الساعة 8:30 مساء على قناة beIN Sports HD 3

رايو فاليكانو ضد برشلونة – الساعة 10:30 مساء على قناة beIN Sports HD 1

مواعيد مباريات الدوري الإيطالي والقنوات الناقلة



تورينو ضد فيورنتينا – الساعة 7:30 مساء على قناة AD Sports 2 HD

جنوى ضد يوفنتوس – الساعة 7:30 مساء على قناة AD Sports 1 HD

لاتسيو ضد فيرونا – الساعة 9:45 مساء على قناة AD Sports 2 HD

إنتر ضد أودينيزي – الساعة 9:45 مساء على قناة AD Sports 1 HD

مواعيد مباريات الدوري الفرنسي والقنوات الناقلة



أنجييه ضد رين – الساعة 4 عصرا على قناة beIN Sports HD 4

لوهافر ضد نيس – الساعة 6:15 مساء على قناة beIN Sports HD 4

موناكو ضد ستراسبورج – الساعة 6:15 مساء على قناة beIN SPORTS XTRA 1

باريس إف سي ضد ميتز – الساعة 6:15 مساء على قناة beIN Sports HD 6

ليون ضد مارسيليا – الساعة 9:45 مساء على قناة beIN Sports HD 4

مواعيد مباريات الدوري الألماني



فولفسبورج ضد ماينتس – الساعة 4:30 عصرا

بوروسيا دورتموند ضد أونيون برلين – الساعة 6:30 مساء

إف سي كولن ضد فرايبورج – الساعة 8:30 مساء

مواعيد مباريات كأس خادم الحرمين والقنوات الناقلة



العربي ضد الأهلي – الساعة 7 مساء على قناة

