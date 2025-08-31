كامل الوزير يعتذر للمصريين عن حادث قطار مطروح ويتعهد بمحاسبة المتسببين

قدم المهندس كامل الوزير، وزير النقل والصناعة، التعازي لأسر ضحايا حادث قطار مطروح، متمنيًا الشفاء العاجل للمصابين.

وقال: "نقول للمصريين الله يرحم المتوفين ويمن بالشفاء للمصابين"، مؤكدًا اعتذار الوزارة لكل من تأثر أو تعطلت مصالحه بسبب الحادث.

اعتذار كامل الوزير ووعد بالمحاسبة

وأضاف الوزير، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “الحكاية” الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب، بقناة “إم بي سي مصر”: "نعتذر لكل المصريين إن كان فيه حد اتألم أو اتأثر أو اتأخر عن مشواره، وإن شاء الله القادم أفضل"، مشددًا على أن أي شخص يثبت تقصيره أو تسببه في حادث قطار مطروح سيحاسب حسابًا عسيرًا.

لجنة تحقيق موسعة

وأكد الوزير أن لجنة موسعة تضم النيابة العامة والرقابة الإدارية وجهات فنية متخصصة للتحقيق في ملابسات الحادث، موضحًا أن السكة الحديد سليمة والقطار جديد، وهو ما يستدعي الوقوف على السبب الفني أو البشري وراء الحادث.

