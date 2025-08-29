الجمعة 29 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

إيقاف حكمي الساحة والفيديو في لقاء الزمالك وفاركو، فيتو تكشف الأسباب

مباراة الزمالك وفاركو،
مباراة الزمالك وفاركو، فيتو

قرر الكولومبي أوسكار رويز رئيس لجنة الحكام باتحاد الكرة، معاقبة محمود ناصف حكم مباراة الزمالك وفاركو، ومحمود الدسوقي حكم تقنية الفيديو في المباراة نفسها، بسبب عدم  احتساب الحكم ركلة جزاء لصالح لأنجولي شيكو بانزا مهاجم الزمالك، بعد تعرضه لتدخل عنيف من قبل محمد سعيد “شيكا” حارس مرمى فاركو 

أوسكار يشرح الخطأ التحكيمي بمباراة الزمالك وفاركو

وعلمت فيتو، أن أوسكار رويز شرح الخطأ لحكم المباراة محمود ناصف وزميله حكم الفيديو محمود الدسوقي، خلال محاضرة تحليل أداء حكام مباريات الجولة الرابعة، التي أقيمت أمس بمقر اتحاد الكرة بمدينة 6 أكتوبر.

وعقب انتهاء المحاضرة، أبلغ مسئولو لجنة الحكام الثنائي ناصف والدسوقي أنهما موقوفان بقرار من رئيس اللجنة أوسكار رويز، خاصة أن حكم الساحة لم يقم باحتساب ركلة الجزاء لصالح شيكو بانزا، أما حكم الفيديو فلم يستدعه لمشاهدة اللعبة على شاشة الـ"VAR"، ما يستوجب معاقبتهما، فيما لم تكشف لجنة الحكام عن فترة إيقاف الثنائي.

الزمالك يتخطى فاركو بهدف

وفاز الزمالك على فاركو بهدف دون مقابل، سجله شيكو بانزا في شوط المباراة الثاني، في اللقاء الذي جمعهما على ملعب السلام.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

أوسكار رويز لجنة الحكام باتحاد الكرة الزمالك وفاركو محمود الدسوقي حكم تقنية الفيديو شيكو بانزا محمد سعيد “شيكا”

مواد متعلقة

لجنة الحكام تناقش الحالات التحكيمية للجولة الرابعة للدوري الممتاز

شيكو بانزا رجل مباراة الزمالك وفاركو في الدوري الممتاز

تعرف على أرقام مواجهات الزمالك وفاركو

لجنة الحكام تعقد اجتماعها الأول بعد اعتماد التشكيل الجديد

الأكثر قراءة

ارتفاع الدقيق والسكر والشاي، أسعار السلع الغذائية في الأسواق

إيقاف حكمي الساحة والفيديو في لقاء الزمالك وفاركو، فيتو تكشف الأسباب

مفاجأة، وزير الثقافة: ليست لدي معلومات عن عودة رانيا يحيى لأكاديمية روما

تفاصيل القبض على التيك توكر هاجر سليم بتهمة الرقص بملابس خادشة للحياء

قوة العلاقات المصرية الإماراتية ودعم لبنان يتصدران رسائل السيسي الأسبوعية

تركيا تقطع علاقاتها الاقتصادية بالكامل مع إسرائيل وتغلق مجالها الجوي أمام طائراتها

بعد حالة الجدل، فيتو تنفرد بكشف سر اختيار الإسباني روخاس لإدارة قمة الأهلي وبيراميدز

باستثناء الفلمنك والشيدر، انخفاض ملحوظ في أسعار الجبن اليوم بالأسواق

خدمات

المزيد

ارتفاع الدقيق والسكر والشاي، أسعار السلع الغذائية في الأسواق

حبس وغرامة، عقوبة إنفاق أموال الهيئات الشبابية في غير غرضها وفقا للقانون

سعر الأرز الشعير بالأسواق اليوم الجمعة 29 أغسطس 2025

سعر السكر اليوم 29 - 8 - 2025 في الأسواق

المزيد

انفوجراف

قبل لقاء السبت.. تاريخ مواجهات الأهلي وبيراميدز (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

وُلِد الهُدى (الحلقة السادسة)، علاقة رسول الله بزوجاته "خيركم خيركم لأهله"

ما سبب عجز قوم عاد عن إيذاء نبي الله هود؟ الشعراوي يوضح (فيديو)

تفسير رؤية الدم في المنام وعلاقتها بارتكاب الذنوب والمعاصي

المزيد
الجريدة الرسمية
ads