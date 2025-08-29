السبت 30 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

الدوري السعودي، النصر يتقدم بهدف جواو فيليكس على التعاون في الشوط الأول

النصر، فيتو
النصر، فيتو

الدوري السعودي، تقدم فريق النصر أمام منافسه التعاون، بهدف دون رد في الشوط الأول من المباراة المقامة بينهما، اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة الأولى من دوري روشن السعودي.

وسجل جواو فيلكيس هدف التقدم لفريق النصر السعودي في الدقيقة السابعة من زمن الشوط الأول. 

تشكيل فريق النصر أمام التعاون

حراسة المرمى: العقيد.

خط الدفاع: نواف بوشل – محمد سيماكان – إينيجو مارتينيز – أيمن يحيى.

خط الوسط:  جابريل – مارسيلو بروزوفيتش – كينجسلي كومان – جواو فيليكس – ساديو ماني.

الهجوم: كريستيانو رونالدو.

تشكيل التعاون أمام النصر

تفوق النصر في تاريخ المواجهات أمام التعاون 

 وتمكن النصر من فرض سيطرته في السنوات الأخيرة على التعاون، بعدما حقق الفوز في 8 مباريات من أصل آخر 15 مواجهة بينهما في الدوري، مقابل 5 انتصارات فقط للتعاون وتعادلين. 

اللافت أن اللقاءين الأخيرين انتهيا بالتعادل، وهو السيناريو الذي لم يتكرر سوى مرتين في تاريخ الفريقين.

ويُعد التعاون أحد أكثر الأندية التي تعاني أمام فرق العاصمة، حيث خسر أمام النصر في 18 مباراة دوري، ولا يتفوق عليه في هذا الرقم سوى الهلال بـ 23 خسارة.

 كما اهتزت شباك التعاون بـ 56 هدفًا من النصر، ليصبح العالمي ثالث أكثر فريق يسجل في مرمى سكري القصيم بعد الاتحاد (58 هدفًا) والهلال (57 هدفًا).

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

التعاون الدوري السعودي دوري روشن السعودي النصر النصر أمام التعاون

مواد متعلقة

أبرزها إمام عاشور، غيابات بالجملة عن قائمة الأهلي لمواجهة بيراميدز بالدوري الممتاز

ريبيرو يعلن قائمة الأهلي لمواجهة بيراميدز في الدوري الممتاز

الهلال يفتتح مشواره في الدوري السعودي بالفوز على الرياض بثنائية

السنغال تحسم المركز الثالث في أمم إفريقيا للمحليين بعد الفوز على السودان

بلدية المحلة يسقط على ملعبه أمام طنطا بثلاثية في دوري المحترفين

نادٍ إنجليزي يستهدف التعاقد مع عمر مرموش وهذا موقف السيتي

تشكيل مباراة الشباب والخليج في الدوري السعودي للمحترفين

بـ 10 لاعبين، سيراميكا كليوباترا يخطف فوزا مهما أمام المقاولون بالدوري

الأكثر قراءة

التقرير الطبي لسائح أمريكي بعد العثور على جثته داخل شقة بالدقي

أسعار الكتاكيت والبط اليوم الجمعة في بورصة الدواجن

بعد اهتزاز مستوى الفريق، قرار من الخطيب بشأن 4 نجوم منهم إمام عاشور ومصطفى شوبير

ارتفاع الصويا، أسعار الأعلاف والحبوب في الأسواق اليوم الجمعة

ارتفاع الكندوز 36 جنيها والبتلو 25، قفزة في أسعار اللحوم اليوم بالأسواق

بعد ما فاق من الغيبوبة، سائق أوبر يروي تفاصيل مثيرة عن مصرع راكبة بصحبته على يد شابين وفتاتين بطريق الساحل

ميلان يتخطى ليتشي 2-0 ويحقق انتصاره الأول في الدوري الإيطالي

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم السبت 30 - 8 - 2025 في القاهرة والمحافظات

خدمات

المزيد

مع اقتراب إعدادها، ضوابط تشكيل القائمة الوطنية بانتخابات مجلس النواب

8 حالات تؤدي إلى اتخاذ جزاءات ضد البنوك المخالفة وفقا للقانون

7 خدمات من قطاع الخزانة لعملاء البنك الزراعي

ارتفاع الصويا، أسعار الأعلاف والحبوب في الأسواق اليوم الجمعة

المزيد

انفوجراف

مباريات الأسبوع.. منتخب مصر مع إثيوبيا.. الأهلي أمام بيراميدز.. ليفربول ضد آرسنال (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم السبت 30 - 8 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم السبت 30 – 8 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم السبت 30 - 8 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads