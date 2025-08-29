السبت 30 أغسطس 2025
ريبيرو يعلن قائمة الأهلي لمواجهة بيراميدز في الدوري الممتاز

الأهلي، فيتو
الأهلي، فيتو

كشف خوسيه ريبيرو، مدرب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي عن قائمة الأحمر لمواجهة بيراميدز المقرر لها غدا السبت في الجولة الخامسة من مباريات الدوري الممتاز.

قائمة الأهلى لمواجهة بيراميدز

حراسة المرمى: محمد الشناوي، مصطفى شوبير.

خط الدفاع: أشرف داري، محمد هاني، أحمد رمضان بيكهام، كريم فؤاد، أحمد عابدين، مصطفى العش، أحمد نبيل كوكا.

خط الوسط: أشرف بن شرقي، طاهر محمد طاهر، حسين الشحات، محمود  تريزيجيه، أحمد سيد زيزو، أحمد رضا، محمد مجدي أفشة، أليو ديانج، محمد علي بن رمضان.

خط الهجوم: نيتس جراديشار، محمد شريف.

موعد مباراة الأهلي وبيراميدز في الدوري المصري

ويلتقي الأهلي نظيره بيراميدز في التاسعة مساء الغد باستاد السلام في الجولة الخامسة لمسابقة الدوري المصري.

القناة الناقلة لمباراة الأهلي ضد بيراميدز في الدوري المصري

تنقل قناة أون سبورت مباراة الأهلى وبيراميدز في الدوري المصري، مع وجود استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.

وقررت رابطة الأندية المحترفة نقل مباراة بيراميدز أمام  الأهلي في الدوري إلى استاد السلام بدلا من إقامتها على استاد القاهرة الدولي، نظرا لإجراء أعمال الصيانة بأرضية استاد القاهرة.

الأهلي بيراميدز الدوري الممتاز مصطفي شوبير زيزو أحمد سيد زيزو تريزيجيه محمد علي بن رمضان

