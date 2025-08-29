السبت 30 أغسطس 2025
الهلال يفتتح مشواره في الدوري السعودي بالفوز على الرياض بثنائية

الدوري السعودي، حقق الهلال السعودي الفوز على نظيره الرياض، بهدفين مقابل لا شيء في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم على ملعب المملكة آرينا، في افتتاحية مشوار الفريقين ببطولة الدوري السعودي 2025-2026.

وسجل هدفي الفوز لفريق الهلال عن طريق متعب الحربي في الدقيقة 22 ومالكوم في الدقيقة 3+45.

تشكيل الهلال أمام الرياض 

حراسة المرمى: ياسين بونو

خط الدفاع: جواو كانسيلو - كاليدو كوليبالي - حسان تمبكتي - متعب الحربي

خط الوسط: روبين نيفيز - سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش - ناصر الدوسري

خط الهجوم: مالكوم - داروين نونيز - سالم الدوسري

أسباب استبعاد الثنائي عن قائمة الهلال

ودخل نادي الهلال السعودي موسمه الجديد في دوري روشن للمحترفين، بقرار فني أثار الكثير من الجدل، حيث استبعد المدرب الإيطالي سيموني إنزاجي، الثنائي الهجومي ألكسندر ميتروفيتش وماركوس ليوناردو من قائمة الفريق في البطولة المحلية، مع الاكتفاء بالاعتماد عليهما في بطولة دوري أبطال آسيا “النخبة”.

جاء هذا القرار في ظل اللوائح الخاصة بتسجيل اللاعبين الأجانب في دوري روشن، بالإضافة إلى الخيارات التكتيكية التي فضلها إنزاجي لتوزيع عناصر الفريق بين البطولات المختلفة، فرغم أن الهلال يضم قائمة مليئة بالنجوم الأجانب في جميع المراكز، إلا أن الجهاز الفني اضطر لاتخاذ قرارات صعبة بشأن بعض الأسماء، وكان أبرزها استبعاد المهاجم الصربي ميتروفيتش والموهبة البرازيلية ماركوس ليوناردو.

ويعتبر غياب ألكسندر ميتروفيتش عن الدوري مفاجأة كبيرة، خاصة أنه كان من أبرز مهاجمي الفريق في الموسم الماضي منذ انتقاله من فولهام الإنجليزي، لكن إنزاجي قرر التركيز على دوري أبطال آسيا، حيث يحتاج الفريق لمهاجم بخبرته في المواجهات القارية الكبرى.

أما ماركوس ليوناردو، المهاجم الشاب القادم من الدوري البرازيلي، فلم يتمكن الهلال من قيده تحت بند “اللاعب تحت السن”، مما أدى إلى استبعاده من القائمة المحلية، ورغم أن جماهير “الزعيم” كانت تتطلع لرؤيته في مباريات الدوري، فإن إنزاجي فضل تأجيل مشاركته الرسمية إلى بطولة آسيا، حيث يسعى لاختبار إمكانياته في أجواء أكثر تنافسية.

ويدخل الهلال الموسم الجديد تحت ضغط جماهيري وإعلامي كبير، خاصة بعد خروجه خالي الوفاض في الموسم الماضي، حيث تضع إدارة النادي والمدرب إنزاجي بطولة دوري أبطال آسيا “النخبة” على رأس الأولويات، باعتبارها بوابة الهلال لاستعادة هيبته القارية، وهو ما يفسر التوجه نحو استثمار خبرة ميتروفيتش وحماس ليوناردو في هذه البطولة تحديدًا.

الهلال السعودي الهلال الرياض الدوري السعودي الدوري السعودي 2025-2026

