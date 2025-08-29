منتخب مصر يخسر أمام عمان 2-0 في افتتاحية كأس الخليج للشباب

خسر منتخب مصر للناشئين تحت 17 سنة، أمام نظيره العماني، بهدفين دون مقابل، في الجولة الافتتاحية لبطولة كأس الخليج للشباب، التي تستضيفها مدينة أبها السعودية خلال الفترة من 28 أغسطس 2025 إلى 9 سبتمبر المقبل.

سجل هدفي عمان حسام العداد في الدقيقة 8 وأحمد سالم من ركلة جزاء في الدقيقة 26.

ملخص مباراة مصر وعمان

منتخب عمان بدأ اللقاء بضغط هجومي من الدقيقة الأولى، وباغت نظيره المصري بهدف مبكر في الدقيقة 9، ما تسبب في حالة ارتباك في صفوف منتخب مصر، استغلها لاعبو عمان في تعزيز التقدم بهدف ثاني في الدقيقة 26 من ركلة جزاء.

جاء الشوط الثاني مصريا خالصا بالكامل، سيطر خلاله الفراعنة الصغار على ملعب طولا وعرضا بحث عن التعادل، وأتيحت أمام لاعبيه العديد من الفرص أمام المرمى العماني، لكن منتخب مصر افتقد اللمسة الأخيرة، ولم يتمكن من هز شباك المنافس على مدى شوط المباراة، ما يؤكد معاناة الفريق من العقم التهديفي

منتخب مصر للناشئين، فيتو

حاول منتخب مصر العودة في اللقاء، ووصل لمرمى عمان كثيرا وحاول تضييق الفارق، ولكن التسرع وعدم التركيز، حالا دون نجاحه في هز الشباك، لينتهي الشوط الأول 2-0 لصالح منتخب عمان.

تشكيل منتخب مصر تحت 17 عاما أمام عمان

موعد مباراة مصر وعمان والقناة الناقلة

إنطلقت مباراة منتخب الناشئين أمام نظيره العماني في تمام الرابعة والنصف عصرا، ويستضيفها ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية، وتنقلها قناة الكأس القطرية على الهواء مباشرة

محاضرة فنية للاعبي منتخب تحت 17 عامًا

وحرص الجهاز لمنتخب الناشئين تحت 17 عامًا بقيادة أحمد الكأس، على إلقاء محاضرة فنية للاعبين، قبل مواجهة منتخب سلطنة عمان، في إطار مباريات الدور الأول من كأس الخليج.

أحمد الكأس يحاضر لاعبيه، فيتو

مجموعة مصر في كأس الخليج

ووقع منتخب مصر في المجموعة الثانية مع منتخبات العراق وسلطنة عمان والبحرين، أما المنتخب السعودي صاحب الضيافة فجاء على رأس المجموعة الأولى ومعه الثلاثي قطر والكويت واليمن.

25 لاعبا في بعثة منتخب الناشئين للسعودية

تضم البعثة الجهاز الفني بقيادة الكابتن أحمد الكاس، المدير الفني، ومحمد إبراهيم المدرب العام، وأحمد فوزي مدربا لحراس المرمى، ووليد مهدي مديرا إداريا، وسالم حنيش محللا للآداء، وعبدالرحمن عيسى مدربا للأحمال، والدكتور عمرو طه طبيب المنتخب، والدكتور محمد الششتاوي للعلاج الطبيعي، ومحمد السيد مسؤول التدليك، وشريف نعيم مسؤول مهمات، و25 لاعبا هم:

حراسة المرمى: عمرو عادل، عمر عبد العزيز، فادي وائل.

خط الدفاع: نور أشرف، حمزة الدجوي، أدهم فريد، مهند الشامي، فارس فخري، أحمد سمير.

خط الوسط: عمر كمال، باسل مدحت، محمد حمد، بلال عطية، محمد البنداري، أنس رشدي، ياسين حسام، عمر أبوطالب، إبراهيم النجعاوي، أحمد إيهاب، محمد صبيح، عمار السيد، سيف الجبالي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.