السنغال تحسم المركز الثالث في أمم إفريقيا للمحليين بعد الفوز على السودان

حقق منتخب السنغال الفوز على نظيره منتخب السودان بركلات الترجيح بنتيجة 4-2، بعد انتهاء الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل الإيجابي 1-1، في لقاء تحديد المركزين الثالث والرابع من بطولة كأس أمم إفريقيا للمحليين 2025.

وبذلك يكتفي السودان بالمركز الرابع، فيما يحصد السنغال الميدالية البرونزية لبطولة أمم إفريقيا للمحليين.

مباراة السنغال والسودان

افتتح منتخب السودان التسجيل مبكرا في الدقيقة السادسة عن طريق لاعبه محمد تيا، قبل أن يتمكن المنتخب السنغالي من إدراك التعادل في الدقيقة 58 عن طريق سيني مباي، ويلجأ الفريقان لركلات الترجيح، قبل ان يتفوق المنتخب السنغالي ليحصد أسود التيرانجا المركز الثالث في البطولة.

موعد المباراة النهائية لـ أمم إفريقيا للمحليين

و تختتم البطولة غدا السبت، الموافق 30 أغسطس، بالمباراة النهائية التي تجمع بين المغرب ومدغشقر لتحديد بطل النسخة الحالية من بطولة أمم إفريقيا للمحليين.

