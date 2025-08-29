بعد حالة الجدل، فيتو تنفرد بكشف سر اختيار الإسباني روخاس لإدارة قمة الأهلي وبيراميدز

أثار قرار لجنة الحكام باتحاد الكرة المصري، اختيار الحكم الإسباني خافيير روخاس لإدارة مباراة الأهلي وبيراميدز، في الجولة الخامسة من الدوري المصري الممتاز، حالة من الجدل الكبير في الشارع الرياضي في مصر، خاصة أن الخواجة سبق وأدار لقاء نفس الديربي في يوليو من العام الماضي، ضمن مواجهات الجولة الرابعة عشر من الدوري الممتاز.

ضربة جزاء تثير جدلا تحكيميا

مباراة الأهلي وبيراميدز في الموسم الماضي التي أدارها الحكم الإسباني خافيير روخاس، انتهت بفوز الأهلي بثلاثة أهداف مقابل هدفين، واحتسب خلالها ركلة جزاء لصالح حسين الشحات في الدقيقة 61، وسط اعتراضات لاعبي بيراميدز.

طاقم حكام لقاء الأهلي وبيراميدز، فيتو

أسرار اختيار روخاس مجددا لإدارة قمة الأهلي وبيراميدز

نجحت فيتو من خلال مصادرها داخل اتحاد الكرة في الوقوف على كافة التفاصيل التي أجبرت لجنة اتحاد الكرة على استقدام الإسباني خافيير روخاس لإدارة قمة الأهلي وبيراميدز والتي نسردها في التقرير التالي:

-خطاب النادي الأهلي الذي أرسله لاتحاد الكرة، حدد أحد الدوريات الأوروبية الأربع الكبرى الإنجليزي والألماني والإيطالي والفرنسي، لاستقدام طاقم التحكيم الأجنبي.

لجنة الحكام باتحاد الكرة، فيتو

-اتحاد الكرة تلقى اعتذارا من اتحادات إنجلترا وألمانيا وإيطاليا عن تعيين طاقم حكام لإدارة مباراة الأهلي وبيراميدز، بسبب انشغال جميع الحكام الدوليين في هذه الدوريات بإدارة المباريات المحلية، باستثناء الاتحاد الإسباني الذي وافق، وقرر تعيين خافيير روخاس، خاصة أنه من الحكام المصنفين في إسبانيا وسبق له إدارة السوبر الإسباني بين ريال مدريد وأتليتكو مدريد.

مخاوف اتحاد الكرة من تكرار أزمة الموسم الماضي

-اتحاد الكرة كاد أن يرفض استقدام خافيير روخاس، خاصة أنه أدار مباراة سابقة للفريقين، وأثير حوله جدل كبير، ولكنه خشي أن يتسبب رفضه في إفساد العلاقة مع الاتحاد الإسباني، وخشي مسئولو اتحاد الكرة أكثر من تكرار أزمة مباراة الأهلي والزمالك في الموسم الماضي، والتي شهدت انسحاب الأهلي منها بسبب عدم استقدام طاقم حكام أجنبي، ما تسبب في أزمة كبيرة شغلت الرأي العام في مصر لأسابيع طويلة.

أوسكار: معرفش حاجة عن الحكم الإسباني

-عندما تحدث مسئولو اتحاد الكرة مع الكولومبي أوسكار رويز رئيس لجنة الحكام، بشأن خافيير روخاس وكيف وافق على تعيينه لإدارة مباراة الأهلي وبيراميدز، رد الخواجة بأنه لم يكن موجودا الموسم الماضي، ولا يعلم شيء عن إدارته مباراة الفريقين في الموسم الماضي وعن مستواه في المباراة، كما أنه لا يوجد من هو أفضل منه بعد اعتذار إنجلترا وألمانيا وإيطاليا عن إرسال طاقم تحكيم لإدارة المباراة.

-اضطر اتحاد الكرة للأسباب السابقة للموافقة على استقدام الإسباني خافيير روخاس لإدارة مباراة الأهلي وبيراميدز، على الرغم من اعتراض مسئولي بيراميدز على الحكم، إلا أن رد اتحاد الكرة كان حاسما بأن الأهلي صاحب المباراة، كما أن اتحاد الكرة لم يجد طاقم بديل.

موعد مباراة الأهلي وبيراميدز في الدوري المصري

موعد مباراة الأهلي وبيراميدز، ويلتقي الأهلي ونظيره بيراميدز في التاسعة مساء غد السبت بإستاد السلام في الجولة الخامسة لمسابقة الدوري المصري.

القناة الناقلة لمباراة الأهلي ضد بيراميدز في الدوري المصري

وتنقل قناة أون سبورت مباراة الأهلي وبيراميدز في الدوري المصري، مع وجود إستوديو تحليلي يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.

