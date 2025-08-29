السبت 30 أغسطس 2025
رياضة

بيراميدز يحسم الجدل بشأن مديونيات صفقة رمضان صبحي مع نادي هيدرسفيلد

رمضان صبحي، فيتو
رمضان صبحي، فيتو

كشف نادي بيراميدز حقيقة ما تردد عن وجود مديونيات بصفقة ضم رمضان صبحي من نادي هيدرسفيلد الإنجليزي من موسم 2020.

رد بيراميدز بشأن مديونيات صفقة رمضان صبحي 

وأكد أحمد أبو زيد، المستشار القانوني لنادي بيراميدز، خلال تصريحاته لـ"فيتو" عدم صحة ما يتم تداوله بشأن وجود أي مديونيات أو قضايا متداولة في الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” أو أي جهة أخرى بين نادي بيراميدز ونادي هيدرسفيلد الإنجليزي بشأن ضم رمضان صبحي في سبتمبر 2020.

وأكد أبو زيد أن بيراميدز سدد كافة المستحقات المالية لنادي هيدرسفيلد وفقًا للعقود المبرمة واتفاقية التسوية بين الطرفين.

وأكد أن النادي التزم بشكل كامل بكافة بنود الاتفاق وأن الملف مغلق بشكل نهائي، ولا توجد أي التزامات مالية أو نزاعات قائمة بين بيراميدز والنادي الإنجليزي.

 

رمضان صبحي هيدرسفيلد هيدرسفيلد الإنجليزي بيراميدز رد بيراميدز بشأن مديونيات صفقة رمضان صبحي فيفا

مباريات الأسبوع.. منتخب مصر مع إثيوبيا.. الأهلي أمام بيراميدز.. ليفربول ضد آرسنال (إنفوجراف)

