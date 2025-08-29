بيراميدز يحسم الجدل بشأن مديونيات صفقة رمضان صبحي مع نادي هيدرسفيلد

كشف نادي بيراميدز حقيقة ما تردد عن وجود مديونيات بصفقة ضم رمضان صبحي من نادي هيدرسفيلد الإنجليزي من موسم 2020.

رد بيراميدز بشأن مديونيات صفقة رمضان صبحي

وأكد أحمد أبو زيد، المستشار القانوني لنادي بيراميدز، خلال تصريحاته لـ"فيتو" عدم صحة ما يتم تداوله بشأن وجود أي مديونيات أو قضايا متداولة في الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” أو أي جهة أخرى بين نادي بيراميدز ونادي هيدرسفيلد الإنجليزي بشأن ضم رمضان صبحي في سبتمبر 2020.

وأكد أبو زيد أن بيراميدز سدد كافة المستحقات المالية لنادي هيدرسفيلد وفقًا للعقود المبرمة واتفاقية التسوية بين الطرفين.

وأكد أن النادي التزم بشكل كامل بكافة بنود الاتفاق وأن الملف مغلق بشكل نهائي، ولا توجد أي التزامات مالية أو نزاعات قائمة بين بيراميدز والنادي الإنجليزي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.