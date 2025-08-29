السبت 30 أغسطس 2025
بعد إصابات عضلية، بن رمضان وطاهر محمد جاهزان لمباراة الأهلي وبيراميدز بالدوري

محمد علي بن رمضان
محمد علي بن رمضان

أعلن الإعلامي أحمد شوبير لاعب النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق، جاهزية محمد علي بن رمضان وطاهر محمد طاهر ثنائي القلعة الحمراء لمواجهة بيراميدز في الدوري الممتاز. 

وكان الثنائي مهددين بالغياب عن مباراة الأهلي وبيراميدز بسبب إصابات عضلية، قبل أن يعلن شوبير عبر حسابه على منصة "إكس" جاهزية الثنائي حيث كتب: “محمد علي بن رمضان وطاهر محمد طاهر جاهزين”.

ويختتم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي اليوم تحضيراته لمواجهة بيراميدز المقرر لها غدا السبت فى الجولة الخامسة من مباريات الدوري الممتاز.

موعد مباراة الأهلي وبيراميدز في الدوري المصري

ويلتقي الأهلي نظيره بيراميدز في التاسعة مساء الغد باستاد السلام في الجولة الخامسة لمسابقة الدوري المصري.

القناة الناقلة لمباراة الأهلي ضد بيراميدز في الدوري المصري

تنقل قناة أون سبورت مباراة الأهلى وبيراميدز في الدوري المصري، مع وجود استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.

وقررت رابطة الأندية المحترفة نقل مباراة بيراميدز أمام  الأهلي في الدوري إلى استاد السلام بدلا من إقامتها على استاد القاهرة الدولي، نظرا لإجراء أعمال الصيانة بأرضية استاد القاهرة.

