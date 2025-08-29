فيريرا: الزمالك جاهز لمواجهة وادي دجلة بالدوري ولدينا بدائل لتعويض دونجا

قال البلجيكي يانيك فيريرا المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك إن الاستعدادات لمباراة وادي دجلة المقبلة في مسابقة الدوري، مشابهة للمباراة السابقة بسبب ضيق الوقت.

تصريحات يانيك فيريرا

وأضاف المدير الفني في المؤتمر الصحفي قبل المباراة: "اللاعبون الذين شاركوا في عدد دقائق أكبر خلال المباراة السابقة خاضوا تدريبات استشفائية، بينما خاض باقي اللاعبين تدريبات قوية، ونتدرب اليوم وغدًا استعدادًا للقاء، ولدينا تقريبًا نفس جدول الإعداد من الأسبوع الماضي".

وفيما يخص حالة سوء التوفيق في المباراة السابقة بشأن الفرص الضائعة، قال فيريرا: " نتحدث عن عدد سنتيمترات قليلة جدًا في الفرص الضائعة خلال المباراة السابقة، ونحن هادئون فيما يخص هذا الأمر، وناصر منسي أهدر فرصة من رأسية رائعة، وبعدها تسديدة في القائم، وسعيد بعدد الفرص التي خلقناها في المباراة السابقة؛ فقد سددنا 21 تسديدة على مرمى المنافس، واستقبلنا تسديدتين فقط، وفي أول مباراتين لباريس سان جيرمان في الدوري الفرنسي، فاز بهدف واحد فقط وكان الأفضل في الملعب، ونحن سعداء بكمّ الفرص التي خلقها الفريق في المباراة الماضية".

وتابع فيريرًا قائلًا:" ناصر منسي كان بديلًا وأدى بشكل جيد وكان يستحق التسجيل في المباراة لكنه صادفه سوء توفيق".

وواصل المدير الفني:" لدينا البدائل لتعويض غياب نبيل دونجا في المباراة المقبلة خاصة وأنه يمتلك جودة عالية في هذا المركز ولكن هناك من يستطيع تعويض غيابه".

واختتم فيريرا قائلًا:" نعطي اللاعبين راحة لعدة أيام عقب لقاء وادي دجلة في ظل توقف الدوري، وبعدها نبدأ الاستعداد للمصري قبل المباراة بـ 10 أيام تقريبًا".

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بقيادة يانيك فيريرا، لمواجهة نظيره وادي دجلة يوم الأحد المقبل الموافق 31 أغسطس الجاري في الجولة الخامسة لمسابقة الدوري الممتاز.

موعد مباراة الزمالك ووادي دجلة في الدوري الممتاز

وتنطلق مباراة الزمالك ووادي دجلة يوم الأحد المقبل في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة على أرضية ملعب استاد السلام.

القناة الناقلة لمباراة الزمالك ووادي دجلة

تنقل مباراة الزمالك ووادي دجلة عبر شبكة قنوات أون سبورت الناقل الحصري لبطولة الدوري المصري الممتاز.

الزمالك

يستأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريباته مساء اليوم الجمعة على ستاد الكلية الحربية، في إطار الاستعداد لمباراة وادي دجلة المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

وكان الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بقيادة البلجيكي يانيك فيريرا، قد قرر منح اللاعبين راحة من التدريبات الجماعية أمس الخميس.

الزمالك يتصدر الدوري الممتاز

وكان فريق الزمالك فاز على فاركو بهدف دون رد في المباراة التي أقيمت بينهما مساء يوم الثلاثاء الماضي على ستاد السلام، في الجولة الرابعة لمسابقة الدوري، ليرفع الأبيض رصيده إلى 10 نقاط يتصدر بهم جدول ترتيب المسابقة.

