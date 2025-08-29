السبت 30 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

نادٍ إنجليزي يستهدف التعاقد مع عمر مرموش وهذا موقف السيتي

كشفت تقارير صحفية إنجليزية أن نادي توتنهام هوتسبير أبدى اهتماما كبيرا بالحصول على خدمات النجم المصري عمر مرموش، لاعب مانشستر سيتي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وذكرت شبكة "سيتي إكسترا" أن إدارة توتنهام استفسرت بالفعل عن إمكانية ضم اللاعب، في ظل بحث الفريق عن تدعيمات هجومية جديدة استعدادا لمنافسات الموسم الجاري.

إلا أن التقارير نفسها أشارت إلى أن مانشستر سيتي لا ينوي التفريط في مرموش خلال هذا الميركاتو، نظرا لرغبة النادي في الحفاظ على قوامه الأساسي وعدم إضعاف تشكيلته، خاصة بعد الموسم الصعب الذي مر به الفريق في العام الماضي.

ترتيب مباريات مانشستر سيتي بقيادة عمر مرموش في دوري أبطال أوروبا

مانشستر سيتي يواجه: بوروسيا دورتموند، ريال مدريد، ليفركوزن، فياريال، نابولي، بودو/جليمت، جالطة سراي، موناكو.

نظام دوري أبطال أوروبا 2025-2026

يشارك 36 فريقا من مختلف أنحاء القارة الأوروبية في مسابقة دوري أبطال أوروبا في نسخة البطولة الجديدة 2025-2026، بدلا من 32 ناديًا كما جرت العادة على مدار عدة سنوات مضت قبل أن يسدل الستار على هذا النظام في 2023-2024.

وأقيمت النسخة الماضية لدوري الأبطال بالنظام الجديد بمشاركة 36 فريقًا، وتُوج باللقب فريق باريس سان جيرمان الفرنسي لأول مرة في تاريخه.

ويخوض كل فريق في مرحلة الدوري في دوري أبطال أوروبا 8 مباريات ضد 8 منافسين مختلفين، بواقع 4 على ملعبه و4 خارجه، بدلا من 6 لقاءات بنظام المجموعات الملغى قبل أكثر من عام كامل.

وتحُول قواعد المسابقة دون وقوع فريقين من نفس البلد في مواجهة مبكرا خلال مرحلة الدوري، على غرار ريال مدريد وبرشلونة من إسبانيا، وليفربول وأرسنال ومانشستر سيتي من إنجلترا.

وعلى غرار الموسم الماضي، تتأهل أول 8 فرق في الترتيب النهائي مباشرة إلى دور الـ16، بينما تلعب الأندية الواقعة بين المركزين التاسع والـ 24 وجها لوجه بنظام الذهاب والعودة، ليتأهل 8 منها إلى ثمن النهائي، وبعدها تستكمل البطولة بالنظام المعتاد حتى المباراة النهائية.

