جدل حول ركلة جزاء الأبرز، ماذا فعل الأهلي وبيراميدز مع صافرة الحكم الإسباني روخاس؟

يستعد فريق الأهلي لمواجهة بيراميدز ضمن الجولة الخامسة ببطولة الدوري المصري في قمة البطولة المحلية.

ويقترب الحكم الإسباني خافيير ألبيرولا روخاس من إدارة المواجهة المرتقبة بين الأهلي وبيراميدز، ضمن منافسات الجولة الخامسة من مسابقة الدوري الممتاز.

الأهلي وبيراميدز تحت قيادة روخاس

ويعود اسم روخاس إلى الواجهة في الكرة المصرية بعدما سبق له إدارة مواجهة جمعت الفريقين في شهر يوليو 2024 على استاد القاهرة، والتي انتهت بفوز الأهلي بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

وشهدت تلك المباراة إثارة كبيرة، إذ سجل للأهلي وسام أبو علي “هدفين” وهدف لمحمد مجدي أفشة، بينما أحرز بيراميدز ثنائيته عن طريق فيستون ماييلي وأحمد سامي.

وشهدت المواجهة جدلا تحكيميا واسعا، بعدما احتسب روخاس ركلة جزاء، لصالح حسين الشحات في الدقيقة 61، وسط اعتراضات لاعبي بيراميدز.

موعد مباراة الاهلي وبيراميدز في الدوري المصري

ويلتقي الأهلي نظيره بيراميدز في التاسعة مساء السبت المقبل باستاد السلام في الجولة الخامسة لمسابقة الدوري المصري.

القناة الناقلة لمباراة الأهلي ضد بيراميدز في الدوري المصري

تنقل قناة أون سبورت مباراة الأهلى وبيراميدز في الدوري المصري، مع وجود استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.

وقررت رابطة الأندية المحترفة نقل مباراة بيراميدز أمام الأهلي في الدوري إلى استاد السلام بدلا من إقامتها على استاد القاهرة الدولي، نظرا لإجراء أعمال الصيانة بأرضية استاد القاهرة.

ترتيب الأهلي وبيراميدز في الدوري

ويحتل فريق الأهلي المركز السادس بجدول الدوري برصيد 5 نقاط وبنفس الرصيد يأتي بيراميدز في الترتيب العاشر.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.