تشكيل حرس الحدود لمواجهة المصري في الدوري الممتاز

أعلن الجهاز الفني لفريق حرس الحدود عن تشكيل فريقه لمواجهة نظيره المصري البورسعيدي، مساء اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الرابعة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

يلتقي الفريق الأول للكرة بالنادي المصري نظيره حرس الحدود في التاسعة مساء اليوم على ستاد السويس الجديد ضمن مباريات الجولة الرابعة من الدوري الممتاز.

تشكيل حرس الحدود ضد المصري في الدوري الممتاز

حراسة المرمي: محمود الزنفلي

خط الدفاع: محمد الدغيمي - إسلام أبو سليمة - ابراهيم عبد الحكيم - محمود البدري.

خط الوسط: محمد أشرف روقا - ايزي ايميكا كثنائي - فوزي الحناوي - محمود أوكا - اسماعيل أشرف.

خط الهجوم: محمد النجيلي.

فيما تضم قائمة البدلاء: عمرو شعبان - محمد مصطفى - أحمد الشيخ - مهاب ياسر - عمر سافيولا - معتز محمد - يوسف عاطف - أحمد نايل - محمد حمدي زكي.

تشكيل المصري ضد حرس الحدود في الدوري الممتاز

حراسة المرمى: عصام ثروت.

خط الدفاع: أحمد عيد - باهر المحمدي - محمد هاشم -عمرو سعداوي.



خط الوسط الدفاعي: محمد مخلوف - بونور موغيشا.

خط الوسط الهجومي: عبد الرحيم دغموم - أحمد علي عامر - منذر طمين.

خط الهجوم: صلاح محسن.

ويجلس على دكة البدلاء كلا من: محمد شحاتة - حسن علي - أحمد أيمن منصور - خالد صبحي - محمود حمادة - أحمد القرموطي - ميدو جابر - عمر الساعي - كريم بامبو.

مباراة المصري وحرس الحدود

يبحث فريق المصري عن استعادة الانتصارات والعودة للصدارة مرة أخرى.

وفاز المصري فى أول جولتين وتعادل مع بيراميدز الجولة الماضية، ويسعى للفوز من أجل الوصول إلى النقطة العاشرة والتربع على قمة الدوري.

ويحتل فريق المصري الترتيب الثاني في الدوري برصيد 7 نقاط، فيما يحتل حرس الحدود المركز العاشر في جدول الدوري برصيد 4 نقاط من تحقيق فوز وتعادل وهزيمة.

طاقم تحكيم مباراة حرس الحدود والمصري

محمد معروف، حكمًا للساحة.

عُدي عيد، مساعد حكم أول.

أحمد كمال، مساعد حكم ثان.

جبل السيد عطية، حكمًا رابعًا.

مصطفى مدحت، حكم تقنية الفيديو.

هيثم الشريف، مساعد حكم تقنية الفيديو.

