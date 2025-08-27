الخميس 28 أغسطس 2025
رياضة

بعد إصابته أمام المحلة، موقف بن رمضان من مواجهة الأهلي وبيراميدز

الأهلي، فيتو
الأهلي، فيتو

تأكد جاهزية محمد علي بن رمضان لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لمواجهة بيراميدز، المقرر لها مساء السبت المقبل في بطولة الدوري المصري الممتاز.

وكان محمد علي بن رمضان شعر ببعض الآلام في  العضلة الخلفية والتي تعرض لها في مباراة غزل المحلة أول أمس.

ويستعد فريق الأهلي لمواجهة بيراميدز ضمن الجولة الخامسة ببطولة الدوري المصري في قمة البطولة المحلية.

موعد مباراة الاهلي وبيراميدز في الدوري المصري 

ويلتقي الأهلي نظيره بيراميدز في التاسعة مساء السبت المقبل باستاد السلام في الجولة الخامسة لمسابقة الدوري المصري.

القناة الناقلة لمباراة الأهلي ضد بيراميدز في الدوري المصري

تنقل قناة أون سبورت مباراة الأهلى وبيراميدز في الدوري المصري، مع وجود استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.

وقررت رابطة الأندية المحترفة نقل مباراة بيراميدز أمام  الأهلي في الدوري إلى استاد السلام بدلا من إقامتها على استاد القاهرة الدولي، نظرا لإجراء أعمال الصيانة بأرضية استاد القاهرة.

ترتيب الأهلي وبيراميدز في الدوري

ويحتل فريق الأهلي المركز السادس بجدول الدوري برصيد 5 نقاط وبنفس الرصيد يأتي بيراميدز في الترتيب العاشر.

