آخر تطورات إصابة إمام عاشور ومحمد علي بن رمضان

كشف الإعلامي أحمد شوبير، عن آخر تطورات الحالة الصحية للثنائي إمام عاشور ومحمد علي بن رمضان، لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي.

وأوضح شوبير أن الفحوصات الطبية أكدت التئام الكسر الذي تعرض له إمام عاشور بنسبة 100%، مشيرا إلى أن اللاعب أبدى رغبته في المشاركة أمام بيراميدز، إلا أن الجهازين الفني والطبي يحرصان على عدم الاستعجال في الدفع به حفاظا على سلامته.

وأكد شوبير أن الجهاز الطبي لمنتخب مصر يتابع حالة إمام عاشور بالتنسيق مع الأهلي لتحديد موقفه من الانضمام لمعسكر المنتخب، مشيرا إلى أن نفس الأمر ينطبق على اللاعب مروان عطية.

كما أضاف شوبير أن محمد علي بن رمضان في حالة جيدة، وقد خاض المران الجماعي للفريق بشكل كامل وطبيعي، ليكون جاهزا للمشاركة مع الأهلي في مباراة المقبلة.

القناة الناقلة لمباراة الأهلى وبيراميدز فى الدوري المصري

ويستعد الأهلي لمواجهة بيراميدز في التاسعة مساء السبت المقبل باستاد السلام فى الجولة الخامسة لمسابقة الدوري المصري.

تنقل قناة أون سبورت مباراة الأهلى وبيراميدز فى الدوري المصري، مع وجود استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.

ويبدأ الإسباني خوسيه ريبييرو، المدير الفني للأهلي، دراسة فريق بيراميدز بالفيديو استعدادا لمباراة الفريقين السبت القادم.

