الأربعاء 27 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

آخر تطورات إصابة إمام عاشور ومحمد علي بن رمضان

الأهلي
الأهلي

كشف الإعلامي أحمد شوبير، عن آخر تطورات الحالة الصحية للثنائي إمام عاشور ومحمد علي بن رمضان، لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي.

وأوضح شوبير أن الفحوصات الطبية أكدت التئام الكسر الذي تعرض له إمام عاشور بنسبة 100%، مشيرا إلى أن اللاعب أبدى رغبته في المشاركة أمام بيراميدز، إلا أن الجهازين الفني والطبي يحرصان على عدم الاستعجال في الدفع به حفاظا على سلامته.

وأكد شوبير أن الجهاز الطبي لمنتخب مصر يتابع حالة إمام عاشور بالتنسيق مع الأهلي لتحديد موقفه من الانضمام لمعسكر المنتخب، مشيرا إلى أن نفس الأمر ينطبق على اللاعب مروان عطية. 

كما أضاف شوبير أن محمد علي بن رمضان في حالة جيدة، وقد خاض المران الجماعي للفريق بشكل كامل وطبيعي، ليكون جاهزا للمشاركة مع الأهلي في مباراة المقبلة.

 

القناة الناقلة لمباراة الأهلى وبيراميدز فى الدوري المصري

ويستعد الأهلي لمواجهة بيراميدز في التاسعة مساء السبت المقبل باستاد السلام فى الجولة الخامسة لمسابقة الدوري المصري. 

تنقل قناة أون سبورت مباراة الأهلى وبيراميدز فى الدوري المصري، مع وجود استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية. 

ويبدأ الإسباني خوسيه ريبييرو، المدير الفني للأهلي، دراسة فريق بيراميدز بالفيديو استعدادا لمباراة الفريقين السبت القادم. 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

أحمد شوبير شوبير إمام عاشور محمد علي بن رمضان بيراميدز الاهلي وبيراميدز

مواد متعلقة

المصري يتعثر أمام حرس الحدود ويتعادل 1/1 في الدوري الممتاز

الدوري الممتاز، المصري يتقدم علي حرس الحدود بهدف في الشوط الأول

ريبيرو يثبت داري وبيكهام في دفاع الأهلي أمام بيراميدز بالدوري

تشكيل حرس الحدود لمواجهة المصري في الدوري الممتاز

بعد التعادل مع المحلة، أرقام صادمة للأهلي تحت قيادة ريبيرو

بشرى سارة لجماهير الأهلي بشأن مروان عطية

استمرار غياب هذا اللاعب عن الأهلي أمام بيراميدز في الدوري

قائد غزل المحلة لـ"فيتو": كنا نتمنى الفوز على الأهلي ونجحنا في إيقاف خطورته الهجومية (فيديو)

الأكثر قراءة

ارتبكت إثيوبيا وتأثرت مصر، خبير يكشف موعد وصول مياه النيل الأزرق إلى السد العالي

وش إجرام، بائعة خضار تقتل عاملا وتصيب نجله الشاب بـ"سلاح أبيض" في القليوبية

صدمة لجمهور رحمة محسن، أحمد العوضي يعلن مفاجأة عن مسلسله الجديد في رمضان (فيديو)

خروج أحمد عبد القادر ميدو من السجن في لندن ونائب رئيس الاتحاد يكشف التفاصيل

ماتت وابنتها رفعت أمرها للسماء، قصة فيديو مبك لمسنة تدعو على ابنها بالمنوفية

ثلاثي حائط صد ورابعهم إمام عاشور، صدمة للأهلي قبل مواجهة بيراميدز في الدوري

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الأربعاء 27 - 8 - 2025 في القاهرة والمحافظات

محافظة الإسكندرية توجه نداء لأهالي برج العرب من انتشار رائحة غاز

خدمات

المزيد

سعر القصدير بالبورصات العالمية اليوم

تعرف على أسعار الألومنيوم بالأسواق المحلية اليوم الثلاثاء

تعرف على سعر السكر في السوق اليوم الثلاثاء (آخر تحديث)

تعرف على سعر الألومنيوم اليوم الثلاثاء بالسوق المصري

المزيد

انفوجراف

الفئات المستحقة للتعيين بمجلس النواب 2025 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الأربعاء 27 - 8 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الأربعاء 27 - 8 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم الأربعاء 27 - 8 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads