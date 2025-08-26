بعد التعادل مع المحلة، أرقام صادمة للأهلي تحت قيادة ريبيرو

تلقى النادي الأهلي صدمة جديدة تحت قيادة مديره الفني الإسباني خوسيه ريبيرو، بعدما سقط في فخ التعادل السلبي أمام غزل المحلة، في المباراة التي جمعتهما أمس ضمن منافسات الجولة الرابعة من الدوري المصري الممتاز.

وتثير أرقام ريبيرو مع الأحمر الكثير من علامات الاستفهام حول أداء الأهلي مع المدرب الإسباني، خاصة مع تراجع النتائج الرسمية وتكرار التعادلات، في وقت كان ينتظر فيه عشاق الأحمر وجها مغايرا لما ظهر عليه الفريق خلال المواجهات السابقة.

كشف حساب ريبيرو مع الأهلي

وخاض الأهلي تحت قيادة ريبيرو 12 مواجهة بواقع 3 مباريات رسمية في كأس العالم للأندية، ومباراة ودية قبل منافسات مونديال الأندية أمام باتشوكا، ووديتين خلال معسكره الإعدادي بمدينة طبرقة التونسية، و3 مباريات ودية داخل مصر، و3 مواجهات رسمية في الدوري الممتاز.

نتائج الأهلي في المباريات مع ريبيرو

ومع خوسيه ريبيرو لعب الأهلي 12 مواجهة بين الرسمي والودي، حيث فاز في 5 مباريات وتعادل في 5 لقاءات، وخسر في مباراتين.

نتائج الأهلي مع ريبيرو

الأهلي 1ـ1 باتشوكا المكسيكي (فاز باتشوكا بركلات الترجيح ـ ودية)

الأهلي 0ـ0 إنتر ميامي (كأس العالم للأندية)

الأهلي 0ـ2 بالميراس البرازيلي (كأس العالم للأندية)

الأهلي 4ـ4 بورتو البرتغالي (كأس العالم للأندية)

الأهلي 4-1 الملعب التونسي (ودية)

الأهلي 5-0 البنزرتي التونسي (ودية)

الأهلي 2-0 إنبي (ودية)

الأهلي 1-0 منتخب مصر للشباب (ودية)

الأهلي 2-2 بتروجيت (ودية)

الأهلي 2ـ2 مودرن سبورت (الدوري الممتاز)

الأهلي 4ـ1 فاركو (الدوري الممتاز)

الأهلي 0ـ0 غزل المحلة (الدوري الممتاز)

القناة الناقلة لمباراة الأهلى وبيراميدز فى الدوري المصري

ويستعد الأهلي لمواجهة بيراميدز في التاسعة مساء السبت المقبل باستاد السلام فى الجولة الخامسة لمسابقة الدوري المصري.

تنقل قناة أون سبورت مباراة الأهلى وبيراميدز فى الدوري المصري، مع وجود استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.

ويبدأ الإسباني خوسيه ريبييرو، المدير الفني للأهلي، دراسة فريق بيراميدز بالفيديو استعدادا لمباراة الفريقين السبت القادم.

