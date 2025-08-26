صلاح محسن يقود المصري في مباراة حرس الحدود بالدوري الممتاز

أعلن التونسي نبيل الكوكي المدير الفني للفريق الأول للكرة بالنادي المصري عن تشكيل فريقه في لقاء نظيره حرس الحدود على ستاد السويس الجديد ضمن مباريات الجولة الرابعة من الدوري الممتاز.

تشكيل المصري لمباراة حرس الحدود

عصام ثروت لحراسة المرمى

أحمد عيد، باهر المحمدي، محمد هاشم، عمرو سعداوي لخط الظهر

محمد مخلوف ، بونور موغيشا كثنائي ارتكاز دفاعي لخط الوسط

عبد الرحيم دغموم ، أحمد علي عامر ، منذر طمين كقاعدة ارتكاز هجومي خلف رأس الحربة الوحيد صلاح محسن

البدلاء:

محمد شحاته ، حسن علي ، أحمد أيمن منصور، خالد صبحي ، محمود حمادة ، أحمد القرموطي، ميدو جابر ، عمر الساعي، كريم بامبو.

مباراة المصري وحرس الحدود

يبحث فريق المصري عن استعادة الانتصارات والعودة للصدارة مرة أخرى.

وفاز المصري فى أول جولتين وتعادل مع بيراميدز الجولة الماضية، ويسعى للفوز من أجل الوصول إلى النقطة العاشرة والتربع على قمة الدوري.

ويحتل فريق المصري الترتيب الثاني في الدوري برصيد 7 نقاط، فيما يحتل حرس الحدود المركز العاشر في جدول الدوري برصيد 4 نقاط من تحقيق فوز وتعادل وهزيمة.

طاقم تحكيم مباراة حرس الحدود والمصري

محمد معروف، حكمًا للساحة.

عُدي عيد، مساعد حكم أول.

أحمد كمال، مساعد حكم ثان.

جبل السيد عطية، حكمًا رابعًا.

مصطفى مدحت، حكم تقنية الفيديو.

هيثم الشريف، مساعد حكم تقنية الفيديو.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.