ريبيرو يثبت داري وبيكهام في دفاع الأهلي أمام بيراميدز بالدوري

استقر الإسباني خوسيه ريبيرو مدرب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على استمرار تواجد أشرف داري وأحمد رمضان بيكهام في خط دفاع القلعة الحمراء خلال المباراة المقبلة أمام بيراميدز في الدوري الممتاز.

وكان خوسيه ريبيرو دفع بـ داري وبيكهام أمام غزل المحلة بسبب إصابة ياسر إبراهيم وياسين مرعي.

ويستعد الأهلي لمواجهة بيراميدز في التاسعة مساء السبت المقبل باستاد السلام فى الجولة الخامسة لمسابقة الدوري المصري.

القناة الناقلة لمباراة الأهلى وبيراميدز فى الدوري المصري

تنقل قناة أون سبورت مباراة الأهلى وبيراميدز فى الدوري المصري، مع وجود استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.

ويبدأ الإسباني خوسيه ريبييرو، المدير الفني للأهلي، دراسة فريق بيراميدز بالفيديو استعدادا لمباراة الفريقين السبت القادم.

