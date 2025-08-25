الثلاثاء 26 أغسطس 2025
رياضة

ماييلي يقود هجوم بيراميدز في مواجهة مودرن سبورت بالدوري

بيراميدز. فيتو
بيراميدز. فيتو

أعلن الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني لفريق نادي بيراميدز تشكيل مباراة مودرن سبورت في إطار بطولة الدوري المصري الممتاز.

مباراة بيراميدز ومودرن سبورت 

وجاء التشكيل على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: محمود مرعي - أحمد سامي - محمد حمدي - محمد الشيبي

خط الوسط: مهند لاشين - عبد الرحمن مجدي - بلاتي توريه - إيفرتون داسيلفا - وليد الكرتي

خط الهجوم: فيستون ماييلي

ويتواجد على مقاعد البدلاء:

محمود جاد - أسامة جلال - محمود دونجا - كريم حافظ - مصطفى زيكو - محمد رضا بوبو - أحمد عاطف قطة - محمود زلاكة - مروان حمدي

موعد مباراة بيراميدز ومودرن سبورت والقناة الناقلة 

ويلتقي فريق بيراميدز نظيره مودرن سبورت مساء اليوم الإثنين ضمن لقاءات الجولة الرابعة بـالدوري المصري.

وتقام مباراة بيراميدز ومودرن سبورت في الساعة 9 مساء اليوم الإثنين على ملعب الدفاع الجوي ضمن لقاءات الجولة الرابعة بـبطولة الدوري المصري الممتاز.

وتذاع المباراة عبر قناة أون تايم سبورت 1 الناقل الحصري للبطولة

مباراة بيراميدز ومودرن سبورت

ويسعى بيراميدز إلى تحقيق الفوز للقفز للقمة بجدول الدوري المصري الممتاز، حيث يحتل الترتيب الرابع برصيد خمس نقاط.

بيراميدز ضد مودرن سبورت 

وتعادل بيراميدز مع وادي دجلة سلبيا بدون أهداف ثم فاز على الإسماعيلي بهدف وتعادل مع المصري بهدفين لكل فريق.

وتعادل مودرن سبورت مع الأهلي بهدفين لكل فريق ثم فاز على الاتحاد السكندري بهدفين مقابل هدف ثم لقي الهزيمة من الزمالك بهدفين مقابل هدف.

