رياضة

الدوري الممتاز، المصري يتقدم علي حرس الحدود بهدف في الشوط الأول

المصري
المصري

تأخر فريق حرس الحدود أمام نظيره المصري البورسعيدي، بهدف نظيف في الشوط الأول من المباراة التي تقام بينهما مساء اليوم الثلاثاء، على ستاد السويس الجديد، ضمن منافسات الجولة الرابعة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وتقدم منذر طمين لصالح النادي المصري في الدقيقة 18. 

تشكيل حرس الحدود ضد المصري في الدوري الممتاز

حراسة المرمي: محمود الزنفلي 

خط الدفاع: محمد الدغيمي - إسلام أبو سليمة - ابراهيم عبد الحكيم -  محمود البدري.

خط الوسط: محمد أشرف روقا -  ايزي ايميكا كثنائي -  فوزي الحناوي -  محمود أوكا - اسماعيل أشرف.

خط الهجوم: محمد النجيلي.

فيما تضم قائمة البدلاء: عمرو شعبان -  محمد مصطفى -  أحمد الشيخ -  مهاب ياسر -  عمر سافيولا - معتز محمد -  يوسف عاطف - أحمد نايل -  محمد حمدي زكي.

تشكيل المصري ضد حرس الحدود في الدوري الممتاز

حراسة المرمى: عصام ثروت.

خط الدفاع: أحمد عيد - باهر المحمدي - محمد هاشم -عمرو سعداوي.

خط الوسط الدفاعي: محمد مخلوف - بونور موغيشا.

خط الوسط الهجومي: عبد الرحيم دغموم - أحمد علي عامر - منذر طمين.

خط الهجوم: صلاح محسن.

ويجلس على دكة البدلاء كلا من: محمد شحاتة - حسن علي - أحمد أيمن منصور - خالد صبحي - محمود حمادة - أحمد القرموطي - ميدو جابر - عمر الساعي - كريم بامبو.

ترتيبةالمصري وحرس الحدود 

ويحتل فريق المصري الترتيب الثاني في الدوري برصيد 7 نقاط، فيما يحتل حرس الحدود المركز العاشر في جدول الدوري برصيد 4 نقاط من تحقيق فوز وتعادل وهزيمة.

المصري المصري البورسعيدي حرس الحدود الدورى المصرى الممتاز الدوري المصري

