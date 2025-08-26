بشرى سارة لجماهير الأهلي بشأن مروان عطية

يقترب مروان عطية، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، من العودة إلى المشاركة في التدريبات الجماعية خلال الأسبوع الأول من شهر سبتمبر المقبل، بعد تعافيه من الجراحة التي خضع لها مؤخرا.

وحصل لاعب الأهلي علي أذن من الطبيب الذي أجرى له عملية الفتق، للانتظام في المران، وذلك بالتنسيق مع الجهاز الطبي بالنادي، بعدما أنهى اللاعب معظم مراحل برنامجه التأهيلي.

ويستعد الأهلي لمواجهة بيراميدز في التاسعة مساء السبت المقبل باستاد السلام فى الجولة الخامسة لمسابقة الدوري المصري.

القناة الناقلة لمباراة الأهلى وبيراميدز فى الدوري المصري

تنقل قناة أون سبورت مباراة الأهلى وبيراميدز فى الدوري المصري، مع وجود استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.

ويبدأ الإسباني خوسيه ريبييرو، المدير الفني للأهلي، دراسة فريق بيراميدز بالفيديو استعدادا لمباراة الفريقين السبت القادم.

