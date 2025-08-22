أخبار الاقتصاد اليوم: الضرائب توضح حقيقة الخلاف بين الحكومة وشركات البترول.. تراجع سعر الدولار عالميًا.. الصناعة تعلن إعادة تشغيل مصنع المسبوكات ودعم شركة النصر للسيارات

أخبار الاقتصاد اليوم، شهدت الساعات الماضية عددًا من الأحداث الاقتصادية المهمة التي تتناولها بوابة "فيتو" في نشرة الاقتصاد، والتي ترصد القطاعات الاقتصادية المختلفة، ومن بينها البورصة المصرية والعالمية والعقارات والبنوك والقطاع التجاري، والتي تشغل بال الكثير من المواطنين بشكل مستمر على مدار اليوم.

سعر جرام الذهب مساء اليوم الجمعة فى الصاغة

سعر جرام الذهب، استقرت أسعار الذهب خلال حركة التعاملات مساء اليوم الجمعة 22 أغسطس 2025، وذلك على صعيد جميع الأعيرة بسوق الصاغة.

وترصد “فيتو” آخر أخبار أسعار المعدن الأصفر بالسوق المحلية لحظة بلحظة على مدار الساعة.

سعر جرام الذهب اليوم بمختلف الأعيرة

سعر جرام الذهب عيار 24

سجل سعر الذهب عيار 24 نحو 5205 جنيهات.

سعر جرام الذهب عيار 21

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 4555 جنيهًا.

سعر جرام الذهب عيار 18

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18، نحو 3900 جنيه.

سعر صرف الدولار في البنك المركزي المصري والبنوك المصرية

الدولار، ترصد “فيتو” آخر تطورات سعر الدولار في البنك المركزي والبنوك الرئيسية، حيث استقر سعر الدولار أمام الجنيه خلال ختام حركة تعاملات الأسبوع.

سعر الدولار اليوم في البنك المركزي المصري

-48.43 جنيه للشراء.

-48.57 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك مصر

-48.45 جنيه للشراء.

-48.55 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك كريدي أجريكول

-48.45 جنيه للشراء.

-48.55جنيه للبيع.

تراجع سعر الدولار بعد إشارة رئيس الفيدرالي لاحتمال خفض الفائدة في سبتمبر

انخفض الدولار الأمريكي، اليوم الجمعة، بعد أن أشار رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، إلى إمكانية خفض أسعار الفائدة في اجتماع البنك المركزي المقرر في سبتمبر، دون أن يلتزم بذلك بشكل قاطع.

إمكانية خفض أسعار الفائدة

وقال باول أمام جمهور من الاقتصاديين وصانعي السياسات الدوليين خلال المؤتمر السنوي للاحتياطي الفيدرالي في «جاكسون هول» بولاية وايومنج: «بينما يبدو أن سوق العمل في حالة توازن، فإن هذا التوازن غريب بعض الشيء، إذ ينشأ من تباطؤ واضح في كل من عرض العمالة وطلبها.

وتشير هذه الحالة غير المعتادة إلى ارتفاع المخاطر السلبية على التوظيف، وإذا تحققت هذه المخاطر، فإنها قد تتجلى بسرعة».

تحركات الدولار أمام العملات

تراجع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة مقابل سلة من العملات تشمل الين واليورو، بنسبة 0.43% ليصل إلى 98.18، بعد أن كان يتداول حول 98.7 قبل تصريحات باول.

مع ذروة الموسم، هل ترتفع أسعار المانجو خلال الفترة المقبلة؟ الشعبة تجيب

أسعار المانجو في الأسواق، بالتزامن مع قرب شهر سبتمبر الذي يعد مرحلة الذروة في موسم المانجو، إذ يزيد الإقبال على شراء المانجو من قبل المواطنين، بغرض تخزين المانجو حتى بداية الموسم الجديد في العام المقبل.

فهل يرتفع سعر المانجو مع زيادة الإقبال عليها بالشراء خلال الفترة المقبلة؟

موسم المانجو وصل مرحلة الذروة

قال حاتم النجيب نائب رئيس شعبة الخضراوات والفاكهة في الغرفة التجارية بالقاهرة إن موسم المانجو وصل مرحلة الذروة منذ بداية شهر أغسطس الجاري.

سعر المانجو في السوق يعد منخفض جدًا

وأضاف «النجيب» لـ «فيتو» أن سعر المانجو في السوق يعد منخفض جدًا، عما كان متوقع قبل بداية الموسم، إذ توقعنا أن ترتفع أسعار المانجو خلال موسم 2025 مقارنة بالموسم السابق، لكن هذا لم يحدث.

أسعار المانجو للأصناف الشعبية

وتابع: أن أسعار المانجو لأصناف الشعبية التي تتراوح بين 30 و35 جنيهًا، وهي أسعار مناسبة للمواطنين.

الروص يواصل الارتفاع، أسعار الكتاكيت والبط اليوم الجمعة في بورصة الدواجن

أسعار الكتكوت والبط عمر يوم في الأسواق، سجل سعر الكتكوت الأبيض، اليوم الجمعة الموافق 22 أغسطس 2025، تباينًا ملحوظا، في بورصة الدواجن والشركات، فيما استقرت أسعار البط.

سعر الكتكوت والبط صغير العمر

وتستعرض «فيتو» سعر الكتكوت والبط صغير العمر في الأسواق، في بورصة الدواجن والشركات بمختلف الأنواع، وتشمل سعر الكتكوت الساسو عمر يوم، سعر الكتكوت ساسو بيور.

أسعار الكتاكيت اليوم

وتستعرض فيتو كذلك سعر الكتكوت هجين، سعر الكتكوت البلدي، سعر الكتكوت جيل ثان، سعر الكتكوت كب، سعر الكتكوت الروس، سعر الكتكوت روزي، سعر كتكوت آي آر.

سعر الكتكوت الأبيض اليوم في الأسواق

وتراوح سعر الكتكوت الأبيض المعلن في بورصة الدواجن اليوم، بين 18 إلى 26 جنيهًا، بارتفاع جنيه عن سعره السابق، فيما تراوحت أسعار الكتكوت الأبيض قطعان بين 15 و15.5 جنيه، بارتفاع جنيهين عن سعره السابق.

تعرف على سعر الفراخ اليوم الجمعة 22 أغسطس 2025



سعر الفراخ اليوم، سجلت أسعار الفراخ استقرارًا ملحوظًا في الأسواق، اليوم الجمعة، وذلك وفقًا للسعر المعلن في بورصة الدواجن والبوابة الحكومية.

أسعار الفراخ اليوم

وتستعرض «فيتو» سعر الفراخ البيضاء، اليوم الجمعة 22 أغسطس 2025، وفقًا لآخر تحديث في بورصة الدواجن التي تشمل المزرعة والمحال التجارية، إلى جانب أسعار الدواجن البلدية، وفقًا لرصد البوابة الحكومية لأسعار السلع المحلية والعالمية.

أسعار الفراخ البيضاء

وعن سعر كيلو الفراخ البيضاء للمستهلك اليوم، وفقًا لرصد البوابة الحكومية، بلغ متوسط السعر نحو 74.5 جنيه للكيلو، وتراوحت أسعار الفراخ البيضاء من 60 جنيهًا إلى 115 جنيها للكيلو للمستهلك.

أسعار الفراخ البلدي

أما عن سعر الفراخ البلدي اليوم الجمعة للمستهلك، وفقًا لرصد البوابة الحكومية، فبلغ متوسط سعرها نحو 111.8 جنيه للكيلو للمستهلك، وتراوحت أسعار كيلو الدواجن بلدي من 75 جنيها إلى 160 جنيهًا للمستهلك.

3 معاملات بالدولار في بنك CIB

يبحث العديد من عملاء البنك التجاري الدولي CIB عن تفاصيل إجراء معاملات عديدة بالعملة الأجنبية في فروع البنك التجاري الدولي CIB.

تشمل قائمة هذه المعاملات في البنك التجاري الدولي ما يلي:

معاملات العملة الأجنبية في البنك التجاري الدولي

1- التحويل من حساب عملة أجنبية إلى حساب بالجنيه المصري فقط بين حسابات العميل، لحسابات أخرى داخل البنك ولحسابات خارج البنك.

2- التحويل من حساب عملة أجنبية إلى حساب عملة أجنبية آخر، بشرط أن يكون الحسابين بنفس العملة الأجنبية، فقط بين حسابات العميل ولحسابات خارج البنك.

3- لا يمكن التحويل من جنيه مصري إلى عملة أجنبية أو من عملة أجنبية إلى عملة أجنبية مختلفة، فهذا غير متاح الآن من خلال الخدمة المصرفية عبر الإنترنت.

يبحث العديد من العملاء عن تفاصيل وأسعار مصاريف السويفت التي تتم من خلال خدمة الإنترنت البنكية أو الخدمة المصرفية عبر الهاتف المحمول في البنك التجاري الدولي CIB.

وتشمل قائمة مصاريف السويفت من البنك التجاري الدولي CIB في التعاملات عبر خدمة الإنترنت البنكي، ما يلي:

كل ما تريد معرفته عن شروط قرض المعاش في بنك القاهرة

يبحث العديد من عملاء بنك القاهرة عن تفاصيل وشروط ومستندات قرض المعاش.

وأوضح المسئولون في بنك القاهرة أن المستندات المطلوبة من عملاء على قرض المعاش من بنك القاهرة واحدة من الإجراءات الهامة في عملية التمويل، وتشمل المستندات التالي:

مستندات قرض المعاش في بنك القاهرة

صورة بطاقة تحقيق الشخصية (سارية)

إيصال مرافق حديث لم يمر عليه أكثر من 3 أشهر باسم العميل أو أحد أقاربه من الدرجة الأولى (أب – أم – زوج/ زوجة) بشرط وجود استهلاك فعلى وفى حالة عدم توافر ذلك يتم عمل استعلام خارجي تدل على استھلاك فعلى للمكان""

خطاب تحويل المعاش صادر من مكتب التأمينات التابع له العميل.

وتشمل شروط قرض المعاش في بنك القاهرة ما يلي:

شروط قرض المعاش في بنك القاهرة

الحد الأدنى لقيمة المعاش 1000 جم

الحد الأدنى لعمر المقترض 21 عاما

الحد الأقصى لعمر المقترض 70 عاما فى نهاية مدة القرض

الحد الأدنى لقيمة القرض 3,000 جم

الحد الأقصى لقيمة القرض الحد الأقصى لقيمة القرض (1 مليون جم للعملاء بالمعاش منتج 701 / 500.000 جم الزملاء بالمعاش منتج 903 ).

الصناعة: إعادة تشغيل مصنع المسبوكات ودعم شركة النصر للسيارات

قالت وزارة الصناعة، إنها قامت بجهود غير مسبوقة لإعادة تشغيل المصانع المتعثرة والمتوقفة في إطار الخطة العاجلة للنهوض بالصناعة، وذلك بهدف الحفاظ على الأيدي العاملة وأسرهم وتحقيق الاستفادة القصوى من هذه المصانع.

وأكدت في بيان لها، أن من بين تلك المصانع مصنع النصر للمسبوكات، والذي أعيد تشغيله في الثامن عشر من شهر نوفمبر الماضي بعد توقف دام عامين، وذلك في أعقاب زيارة الفريق مهندس كامل الوزير للشركة، والتي أثمرت عن حل كافة المشكلات المتراكمة منذ أعوام، وإزالة العقبات والتحديات التي واجهتها سواء من النواحي التمويلية أو توفير المواد والخامات اللازمة للتشغيل لاستعادة مكانتها كأحد الصروح الصناعية الكبيرة الداعمة للاقتصاد القومي والمتخصصة في مجال صناعة مواسير الزهر المرن ولوازمها، والتي تستخدم في شبكات مياه الشرب والصرف الصحي.

وأشار البيان إلى دعم الوزارة لشركة النصر للسيارات والتي أصبحت الأن تنتج الأتوبيس السياحي وفق أحدث المعايير العالمية، وفي طور الإعداد لإنتاج سيارات كهربائية بعد توقف دام سنوات.

الصناعة: لا نمتلك شركة الحديد والصلب بحلوان

أكدت وزارة الصناعة ، أنها لا تمتلك شركة الحديد والصلب ولا أراضي الشركة وهي من أوقفت هدم مصنع الحديد والصلب بعد العرض على الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأوضحت الصناعة أنها تستهدف الاستغلال الأمثل لأصول الشركة لإنتاج بلاطات الصلب ودراسة إقامة مصانع منسوجات وملابس جاهزة أو صناعات أخرى.

وقال البيان إن وزارة الصناعة هي من أوقف هدم مصنع الحديد والصلب بعد العرض على الرئيس عبد الفتاح السيسي وبناءً على عدة دراسات وزيارات ميدانية قام بها الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل والمهندس محمد الشيمي وزير قطاع الأعمال، وغرفة الصناعات المعدنية.

الصناعة تدرس إعادة تشغيل جزء من المصنع لإنتاج بلاطات الصلب

وقالت إن وزارة الصناعة تدرس إعادة تشغيل جزء من المصنع لإنتاج بلاطات الصلب والاستفادة من خام الحديد المصري الموجود في الواحات بعد إجراء عمليات التركيز الصناعي اللازمة للاستفادة منه أما باقي المساحة الفضاء فيمكن الاستفادة منها سواء في إقامة مصانع منسوجات وملابس جاهزة أو صناعات أخرى من شأنها تشغيل الأيادي العاملة بحلوان والتبين و15 مايو وتصدير منتجاتها إلى الخارج لجلب العملة الصعبة والحصول على عائد مادي منه، وهذه مجرد دراسات لم تنتهِ بعد.

استجابة لمطالب المزارعين.. الصناعة تعلن إنشاء مجمع صناعي متطور لإنتاج الزبيب



أصدرت وزارة الصناعة بيانًا إعلاميًا أوضحت فيه أنه بناءً على الطلب المقدم من مزارعي العنب ومنتجي الزبيب وغرفة الصناعات الغذائية ووزارة الزراعة واستصلاح الأراضي لوزارة الصناعة بإنشاء مجمع لإنتاج الزبيب، نظرًا لأن المصانع الموجودة حاليًا مصانع صغيرة ذات تكنولوجيا متقادمة ويعيب عملياتها الإنتاجية الإهدار الكبير في الإنتاج وانخفاض جودة الزبيب المنتج.

وقالت الصناعة إن نقل العنب من محافظة المنيا والنوبارية وغيرها من مناطق زراعة العنب إلى مصانع إنتاج الزبيب في مركز السنطة بالغربية يتسبب في إهلاك أو إهدار كميات كبيرة من العنب، إلى جانب ارتفاع تكلفة النقل.

وعدت وزارة الصناعة بإنشاء مجمع صناعي متطور لإنتاج الزبيب من خلال توفير الأراضي الصناعية اللازمة وإصدار التراخيص، كونها إحدى الصناعات المصرية التي تسهم في تشغيل أيدي عاملة كثيرة سواء في جني محصول العنب وإنتاج الزبيب.

زيادة إنتاج الزبيب سيسهم في تقليل استيراده

وقالت الصناعة إن زيادة إنتاج الزبيب سيسهم في تقليل استيراده ويعزز تصديره في ظل ارتفاع أسعار الزبيب العالمي.

تعرف على خدمات البنك الأهلي لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة

يتساءل العديد من عملاء البنك الأهلي عن الخدمات والمزايا التي يمنحها البنك لعملائه من أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

دعم أصحاب المشروعات الصغيرة

وأعلن البنك الأهلي المصري عن إطلاق مركز اتصالات هاتفية خاص فقط بعملاء الشركات الصغيرة والمتوسطة.

ونستعرض خلال السطور التالية أهمية المركز في تذليل الصعاب علي أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة في البنك الاهلي كالتالي:

تقديم الدعم لأصحاب تلك المشروعات من خلال سهولة الوصول إلى المعلومات

تسهيل الخدمات لعملاء الشركات من أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

استراتيجية البنك الاهلي المصري

يأتي إطلاق المركز كجزء من استراتيجية البنك الأهلي المصري بدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، حيث يمكن لأصحاب الشركات الصغيرة والمتوسطة الاتصال على الرقم 15011، حيث سيتولى فريق من المتخصصين المؤهلين لمساعدة العملاء من أصحاب الشركات الصغيرة والمتوسطة وتقديم المعلومات حول منتجات وخدمات البنك الأهلي المصري، وكذا الرد على كافة استفساراتهم وتوجيههم.

ويقدم البنك الأهلي المصري خدمات عديدة لعملائه من بينها قرض القطاع الصناعي.

الضرائب: لا خلاف بين الحكومة وشركات البترول بشأن القيمة المضافة



أكدت مصلحة الضرائب المصرية، أنها تابعت ما أثير إعلاميًا، على غير الحقيقة، عن وجود خلاف ضريبي بين الحكومة وشركات البترول حول إخضاع البترول الخام للقيمة المضافة، على نحو يستلزم المزيد من الإيضاح.

اللائحة التنفيذية سوف تصدر قريبًا

وشددت مصلحة الضرائب المصرية، على أنه لا صحة إطلاقًا للخلاف بين الحكومة وشركات البترول حول ضريبة القيمة المضافة، مؤكدة أن القانون واضح، وهناك اتفاق كامل على كل الأمور، وأن اللائحة التنفيذية سوف تصدر قريبًا.

أوضحت مصلحة الضرائب المصرية، أن الهيئة المصرية العامة للبترول هي المشتري الوحيد في مصر للبترول الخام، وتتحمل ضريبة القيمة المضافة بواقع ١٠٪؜ باعتبارها متلقي السلعة والمستفيد منها، سواءً كان البترول محليًا أو مستوردًا، وتقوم بتوريد الضريبة للمصلحة.

وأشارت مصلحة الضرائب المصرية، إلى أن خضوع البترول الخام – وليس المنتجات البترولية – لضريبة القيمة المضافة بنسبة ١٠٪ لن يترتب عليه مطلقًا أي زيادة في أسعار المنتجات البترولية بالسوق المحلية.

خدمات مصرفية في البنوك تشترط التواجد في الفرع

تشترط البنوك تواجد العميل في الفرع لإنهاء عدد من الخدمات البنكية التي لا تصلح عبر الإنترنت أو الموبايل البنكي.

ومن تلك الخدمات التي لا يقدمها الإنترنت البنكي ولا يمكن إتمامها من خارج الفرع مايلي:

الخدمات التي لا يقدمها الإنترنت البنكي:

شراء أذون الخزانة

شراء سندات الخزانة

تجديد الفيزا

وتتطلب هذه الخدمات إجراءات عديدة منها ضرورة ذهاب العميل إلى فرع البنك بشخصه، والبدء في اتمام عدد من الخطوات اللازمة لإتمام عملية الشراء خاصة في سندات وأذون الخزانة.

الاستثمار في أذون الخزانة

ويدور تساؤل آخر عن كيف يستثمر الأفراد في أذون الخزانة؟ وهو سؤال يطرح نفسه بين العديد من عملاء البنوك من أجل إيداع أموالهم في ذلك النوع من الاستثمار.



المشاط: العلاقات المصرية اليابانية تقوم على التفاهم المتبادل والالتزام المشترك بتحقيق التنمية

أطلقت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بالتعاون مع وكالة التعاون الدولي اليابانية (جايكا)، تقريرًا مشتركًا بمناسبة مرور 70 عامًا على العلاقات المشتركة مع وكالة (جايكا) تحت عنوان «العلاقات المشتركة.. 70 عامًا من الصداقة والثقة».

مؤتمر طوكيو الدولي للتنمية في أفريقيا

ويأتي ذلك تزامنا مع فعاليات مؤتمر طوكيو الدولي للتنمية في أفريقيا (تيكاد9)، الذي تُشارك فيه مصر بوفد رفيع المستوى برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي.

ويسلّط التقرير- الذي تم إعداده بشكل مُشترك بين وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، ووكالة التعاون الدولي اليابانية (جايكا)- الضوء على 70 عامًا من الشراكة الممتدة والراسخة بين الحكومتين المصرية واليابانية، وانعكاس تلك الشراكة على محفظة التعاون الإنمائي مع وكالة (جايكا)، بما عزز مساهمتها في تمويل مشروعات رائدة في قطاعات متعددة مثل التعليم، والصحة، والنقل، والطاقة، وبناء القدرات، إلى جانب مشروعات كبرى مثل الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا(E-JUST)، المتحف المصري الكبير، دار الأوبرا المصرية، والخط الرابع لمترو القاهرة.

وزير الصناعة يلتقي المستثمرين الصناعيين بالإسكندرية غدا

أعلنت وزارة الصناعة أنه تقرر غدا السبت الموافق 23 أغسطس استقبال المستثمرين الصناعيين بمحافظة الإسكندرية بحضور الفريق أحمد خالد، محافظ الإسكندرية، وذلك بمقر المحافظة في تمام الساعة ١٠ صباحًا.

ويأتي ذلك في إطار سلسلة اللقاءات التي يعقدها الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل مع المستثمرين الصناعيين لحل مشاكلهم والوقوف على كافة التحديات والعقبات التي تواجههم والعمل على حلها، وذلك في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتحويل مصر إلى مركز صناعية إقليمي ودراسة مشكلات المصانع وإيجاد حلول لتشغيلها.

البورصة في أسبوع، الخدمات المالية غير المصرفية تتصدر قائمة الأسهم الرئيسية بقيم التداول

تصدرت 6 قطاعات قائمة الأسهم المقيدة الرئيسية بالبورصة المصرية من حيث قيم التداول (بدون الصفقات) بنهاية الأسبوع.

وجاءت تلك القطاعات كالتالي:

خدمات مالية غير مصرفية بقيمة تداول بلغت 519 مليون جنيه.

عقارات بقيمة تداول بلغت 502 مليون جنيه.

موارد اساسية بقيمة تداول بلغت 453 مليون جنيه.

موارد البناء بقيمة تداول بلغت 392 مليون جنيه.

أغذية ومشروبات وتبغ بقيمة تداول بلغت 309 ملايين جنيه.

رعاية صحية وأدوية بقيمة تداول بلغت 280 مليون جنيه.

هل يمكن نقل ملكية أو تحويل قيمة شهادة الاستثمار؟ البنك الأهلي يجيب

يبحث العديد من عملاء البنوك حول إمكانية تظهير أو نقل ملكية أو تحويل قيمة شهادة الاستثمار.

يوضح المسئولون في البنك الأهلي المصري، أن جميع شهادات الاستثمار اسمية ولا يجوز تداولها أو تظهيرها أو تحويل قيمتها أو خصمها أو رهنها لغير البنك، أو التصرف فيها بأي صورة من صور التصرفات الناقلة للملكية، ولكن يمكن الاقتراض بضمانها أو إصدار بطاقة ائتمانية مضمنة أو إصدارها على سبيل الهبة أو التبرع.

يبحث الكثير من عملاء البنك الأهلي عن أفضل شهادات الاستثمار المتاحة حاليا، والتي يمكن للعملاء من خلالها إيداع أموالهم والاستثمار فيها.

وأوضح مسؤولو البنك الأهلي أن البنك يوفر مجموعة متنوعة من شهادات الاستثمار التي تتناسب مع احتياجات مختلف العملاء.

