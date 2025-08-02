هيئة البترول تضبط عدة أوكار لبيع البنزين والسولار بالسوق السوداء

أعلنت الهيئة المصرية العامة للبترول نتائج الرقابة الدورية الميدانية خلال الأسبوع الأخير من شهر يوليه وأعمال التفتيش لضبط أي مخالفات في تداول المنتجات البترولية، وذلك في إطار الحرص على حماية مقدرات الدولة وضمان وصول المنتجات البترولية لمستحقيها والحد من أي محاولات تلاعب أو تهريب.

وشنت اللجنة المركزية للرقابة على حركة التداول بالهيئة المصرية العامة للبترول، عدة حملات على عدد من الأوكار ومحطات وقود مخالفة وسيارات صندوق تستخدم لتهريب المنتجات البترولية وجاءت نتائجها علي النحو التالي:

في نطاق محافظة أسوان

وتمكنت فرق اللجنة المركزية من تحقيق نتائج مهمة في مجال مكافحة التهريب والتلاعب بمحافظة أسوان،فقد تم ضبط كمية مليون و400 ألف لتر تم التصرف فيها بإحدى محطات الوقود بمنطقة العوينية بمركز إدفو، وحرر عنها محضر برقم 1875 جنح مركز إدفو، كما تم ضبط 100 ألف لتر تم التصرف فيها بإحدى محطات الوقود بمركز إدفو وحرر عنها محضر برقم 1874 جنح مركز إدفو.

وجرى ضبط وكر بمنطقة الحكروب بمدينة أسوان وبه عبوات معبأة بمنتج السولار بعدد 85 برميلًا بسعة 60 لتر للبرميل، والمتحصل عليها بشكل غير مشروع بهدف التهريب، علاوة على ضبط عدة سيارات بيك أب وجامبو ومنها سيارات بدون لوحات معدنية محملة ببراميل معبأة بمنتجي السولار والبنزين المتحصل عليهما بشكل غير مشروع.

جدير بالذكر أن اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان قد تقدم بالشكر الي المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، وأيضًا للمهندس صلاح عبد الكريم الرئيس التنفيذي للهيئة العامة المصرية للبترول، وأعضاء اللجنة المركزية على الجهد المبذول في تحقيق هذه النتائج المهمة في مجال مكافحة التهريب والتلاعب في المنتجات البترولية.

في نطاق محافظة سوهاج

وفي نطاق محافظة سوهاج، ضبطت اللجنة عمليات تحميل غير مشروعة لمنتج السولار بعبوات جراكن محملة على سيارة جامبو بمحطة وقود بمنطقة الكشح بمركز دار السلام، وقد تحرر محضر بالتنسيق مع مديرية التموين بسوهاج.

كما تم ضبط عملية تجميع غير مشروعة لمنتجي البنزين والسولار بكمية أكثر من 37 ألف لتر بمحطة وقود بمنطقة الكشح بمركز دار السلام، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه مسئولي المحطة.

حملات التفتيش المفاجئ على المحطات

كما شملت أعمال اللجنة المركزية التفتيش المفاجئ على 20 محطة وقود في 10 محافظات هي القليوبية والغربية والبحيرة والإسكندرية والسويس وكفر الشيخ وبورسعيد ودمياط وسوهاج وأسوان، حيث تم رصد محطة وقود غير صادر لها موافقة حماية مدنية وتم إيقافها حتى استكمال كافة اشتراطات التشغيل والحصول على الموافقات اللازمة، كما تم العثور علي 4 مسدسات تموين سولار بإحدى المحطات غير مدموغة من هيئة الدمغ والموازين ويوجد بها تلاعب وتم تحريزها ومنع تشغيلها حتى الدمغ وإعادة الضبط، وتم إيقاف تشغيل محطة وقود في محافظة القليوبية لافتقارها وسائل الحماية ضد الحرائق.

وفيما يخص كافة الملاحظات التي تم رصدها بتلك المحطات فقد تم مخاطبة شركات التسويق المعنية بسرعة تلافيها والتنبيه المشدد على مسؤولي التسويق والتفتيش بتلك الشركات بإجراء مراجعات شاملة ودورية على كافة المنافذ التابعة لها للتأكد من التشغيل الآمن والأمثل وتلافي أي ملاحظات في حينه.

تقدير العاملين في المحطات الملتزمة ووكلائها

يُشار الي أن اللجنة خلال عملها قد أثنت علي المحطات الملتزمة بمعايير واشتراطات التشغيل من مظهر عام جيد وحسن تعامل مع الجمهور وتنظيم في عمليات الدخول والخروج والتموين داخل المحطة وسلامة معيار مسدسات التموين وتطهير مستمر لخزانات المنتجات واستيفاء اشتراطات السلامة، وقد تم توجيه الشكر والتقدير الي العاملين بتلك المحطات ومخاطبة شركات التسويق التابع لها المحطات بصرف مكافآت تشجيعية للعاملين وحوافز أداء للوكلاء تشجيعًا لهم على استمرار جودة الخدمات المقدمة للجمهور.

وأكدت اللجنة أنه جري مراجعة المحطات التي تم رصد ملاحظات بها خلال الحملات السابقة حيث أثنت على الاستجابة الفورية من الشركات لتلافي الملاحظات المرصودة.

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