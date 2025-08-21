فى موسمها، طريقة تخزين المانجو بأشكال مختلفة لأطول فترة ممكنة

طريقة تخزين المانجو، المانجو من أكثر الفواكه الصيفية المحببة لدى الكبار والصغار، فهي تتميز بمذاقها اللذيذ ورائحتها العطرة وقيمتها الغذائية العالية، حيث تحتوي على نسبة جيدة من الفيتامينات مثل فيتامين A وC، بالإضافة إلى الألياف والمعادن التي تعزز الصحة وتدعم المناعة.

وطريقة تخزين المانجو، سهلة وبسيطة، لأن موسم المانجو قصير نسبيا، يرغب عشاقها في الاستمتاع بها طوال العام، لهذا يصبح تخزين المانجو بطريقة صحيحة أمر مهم للحفاظ على نكهتها وقيمتها الغذائية لأطول فترة ممكنة.

طريقة تخزين المانجو بأشكال مختلفة

وتقدم نورهان القاضى، طريقة تخزين المانجو بأشكال مختلفة.

أولا تخزين المانجو الطازجة كاملة

عند شراء المانجو يجب اختيار الثمار السليمة الخالية من الكدمات أو البقع السوداء.

إذا كانت المانجو غير ناضجة تماما يمكن تركها في درجة حرارة الغرفة حتى تنضج، ثم تنقل إلى الثلاجة.

في الثلاجة، تحفظ المانجو في درج الفواكه أو في كيس ورقي مثقوب، وتبقى صالحة من 5 إلى 7 أيام تقريبا.

لا يفضل وضع المانجو بجانب الفواكه التي تنتج غاز الإيثيلين مثل الموز أو التفاح إذا كانت ناضجة جدا، لأنها قد تفسد سريعا.

ثانيا تخزين المانجو كشرائح أو مكعبات في الفريزر

هذه الطريقة هي الأكثر شيوعا للاستمتاع بالمانجو في غير موسمها.

يجب أولا غسل المانجو جيدا وتجفيفها.

ثم تقشيرها وتقطيعها إلى شرائح أو مكعبات صغيرة.

رص القطع على صينية مبطنة بورق زبدة حتى لا تلتصق ببعضها، ثم توضع في الفريزر لعدة ساعات “تجمد أولي”.

بعد ذلك تجمع القطع في أكياس تفريز محكمة الغلق أو علب بلاستيكية مناسبة.

يمكن حفظ المانجو بهذه الطريقة لمدة تصل إلى 6 – 8 أشهر مع الحفاظ على الطعم والقيمة الغذائية.

ثالثا تخزين المانجو كعصير

تقشر المانجو وتقطع وتخفق في الخلاط مع القليل من السكر أو بدونه حسب الرغبة.

يمكن إضافة عصير ليمون لمنع تغيّر اللون.

يعبأ العصير في زجاجات أو أكياس بلاستيكية مخصصة للتجميد، مع ترك مسافة صغيرة في الأعلى لتمدد السائل عند التجميد.

يمكن الاحتفاظ بالعصير في الفريزر لمدة تصل إلى 8 أشهر.

رابعا تخزين المانجو على هيئة لب أو بيوريه

يتم هرس المانجو بعد تقشيرها للحصول على لب ناعم.

يوضع اللب في أكياس أو علب بلاستيكية محكمة الغلق.

يصلح اللب المحفوظ للاستخدام في صناعة الحلويات، الآيس كريم، العصائر، والمخبوزات.

خامسا تخزين المانجو مجففة

تقطع المانجو شرائح رفيعة وتجفف في الشمس أو باستخدام مجفف الطعام.

توضع الشرائح المجففة في برطمانات زجاجية أو أكياس محكمة الغلق.

بهذه الطريقة يمكن حفظ المانجو لفترة طويلة تصل إلى سنة كاملة، وتعتبر وجبة خفيفة صحية وسهلة الحمل.

نصائح مهمة يجب اتباعها عند تخزين المانجو

وقدمت الشيف نورهان، بعض النصائح التى يجب اتباعها عند تخزين المانجو، منها:-

يفضل كتابة تاريخ التخزين على الأكياس أو العلب لمعرفة مدة بقائها.

عدم إعادة تجميد المانجو بعد إخراجها من الفريزر حتى لا تفقد قوامها وطعمها.

من الأفضل تقسيم الكمية إلى حصص صغيرة تناسب الاستخدام لتجنب إذابة كميات كبيرة في وقت واحد.

إذا كانت المانجو حلوة جدا يمكن تقليل أو الاستغناء عن إضافة السكر عند تحضيرها للتخزين.

