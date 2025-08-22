الجمعة 22 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

أسعار المانجو اليوم الجمعة 22 أغسطس 2025، ارتفاع 6 أصناف منها الزبدية والسكري

سعر المانجو اليوم
أسعار المانجو اليوم، سجلت أسعار المانجو اليوم الجمعة الموافق 22 أغسطس 2025، تباينًا ملحوظًا في سوق العبور لجملة الفاكهة والخضراوات، إذ ارتفع سعر نحو 6 أصناف، فيما استقرت أسعار 12 صنفًا.

يشار إلى أن عدد أصناف المانجو المطروحة في سوق الجملة يصل إلى 18 صنفًا.

 

أسعار المانجو في سوق العبور اليوم

وتستعرض «فيتو» أسعار المانجو في سوق العبور، اليوم الجمعة 22 أغسطس 2025، وتشمل عدة أنواع هي العويس، الهندي، التيمور، الزبدية، البلدي، ألفونس، الفص، الصديقة، الجولك، السكري، التومي، فجر كلان، النعومي، سنارة، بيض العجل، دبشة، كيت، وكنت؛ في السطور الآتية:

أسعار المانجو في سوق العبور للجملة

  1. تراوحت أسعار المانجو عويس بين 40 إلى 70 جنيهًا للكيلو.
  2. تراوحت أسعار المانجو هندي من 30 إلى 38 جنيهًا للكيلو، بارتفاع جنيهين عن سعرها السابق.

سعر كيلو المانجو اليوم في سوق العبور للجملة

  1. تراوح سعر كيلو مانجو تيمور من 30 إلى 38 جنيهًا، بارتفاع جنيهين عن سعرها السابق.
  2. تراوح سعر المانجو زبدية بين 26 و32 جنيهًا للكيلو، بارتفاع جنيهين عن سعرها السابق.
سعر المانجو في سوق العبور للجملة

  1. تراوح سعر كيلو مانجو بلدي بين 15 و25 جنيهًا.
  2. تراوحت أسعار كيلو المانجو الفونس بين 30 و45 جنيهًا.

سعر المانجو اليوم في سوق العبور اليوم

وعن باقي أسعار المانجو في سوق العبور اليوم، فجاءت كالآتي:

أسعار المانجو اليوم في سوق العبور

  1. تراوحت أسعار كيلو المانجو الفص بين 40 و80 جنيهًا.
  2. تراوح سعر مانجو دبشة بين 15 و25 جنيهًا.
  3. تراوحت أسعار المانجو صديقة بين 30 و38 جنيهًا للكيلو، بارتفاع جنيهين عن سعرها السابق.

أسعار المانجو في سوق العبور للجملة

  1. تراوح سعر المانجو جولك بين 30 و38 جنيهًا للكيلو، بارتفاع جنيهين عن سعرها السابق.
  2. تراوحت أسعار كيلو المانجو السكري بين 25 و37 جنيهًا، بارتفاع جنيهين عن سعرها السابق.
  3. تراوح سعر مانجو بيض العجل بين 15 و25 جنيهًا.
أسعار كيلو المانجو في سوق العبور للجملة

  1. تراوح سعر المانجو سنارة بين 15 و25 جنيهًا.
  2. تراوحت أسعار كيلو المانجو فجر كلان بين 30 و35 جنيهًا.
  3. تراوح سعر مانجو تومي بين 30 و35 جنيهًا للكيلو.
  4. تراوح سعر مانجو كنت بين 25 و31 جنيهًا للكيلو.
  5. تراوح سعر مانجو كيت بين 25 و31 جنيهًا للكيلو.
  6. تراوحت أسعار كيلو المانجو النعومي بين 30 و40 جنيهًا.

