كيفية التحويل على بطاقات ميزة في البنك الأهلي

البنك الأهلي المصري،
البنك الأهلي المصري، فيتو

يبحث العديد من عملاء البنك الأهلي المصري عن كيفية التحويل على بطاقات ميزة.

وقال مسؤولو بنك الأهلي المصري إنه يمكن للعملاء التحويل على بطاقة ميزة أو بطاقة الحوالات الخاصة بهم باستخدام رقم البطاقة كاملًا ويسبقه ثلاثة أصفار.

 

يقدم البنك الأهلي المصري خدمات عديدة للعملاء ومنها بطاقة ميزة المدفوعة مقدما، وتعد بطاقة ميزة أول بطاقة دفع إلكتروني وطنية، وهي أحد الأدوات الرئيسية للسداد الإلكتروني لمدفوعات المواطن سواء للجهات الحكومية أو في كافة التعاملات المالية الأخرى محليًّا.

ونستعرض خلال السطور التالية خصائص البطاقة الأشهر في الاستخدام بين ملايين المصريين حاليًّا خاصة من الموظفين.

وتشمل قائمة الخصائص التي تقدمها بطاقة ميزة المدفوعة مقدمًا ما يلي: 

تمكن العملاء من استقبال وصرف الحوالات بالجنيه المصري على مدار 24 ساعة دون الحاجة للتوجه لأي من فروع البنك.

الاستفادة من المعاملات اللاتلامسية للحفاظ علي سلامة العملاء.

سداد المدفوعات الحكومية.

تعد بطاقة ميزة المدفوعة مقدما من البنك الأهلي المصري أول بطاقة دفع إلكترونية وطنية، تمكن العملاء من سداد المدفوعات الحكومية إلكترونيا بسهولة وأمان.


السحب النقدي من بطاقة ميزة 

 كما توفر بطاقة ميزة حرية السحب النقدي من خلال شبكة الصراف الآلي الخاصة بالبنك الأهلي المصري أو من خلال ماكينات البنوك الأخرى داخل مصر التي تحمل علامة 123.
 

المشتريات من خلال التجار

وجود شعار ميزة يتيح للعملاء قبول البطاقة لدى شبكة واسعة من التجار المتاح لديهم نقاط البيع الالكترونية والتي تمكنك من شراء السلع والحصول على الخدمات من خلال البطاقة.


مستندات بطاقة ميزة  

صورة البطاقة الشخصية السارية أو جواز السفر الموضح به الرقم القومي.


طريقة الاشتراك

يرجى زيارة أقرب فرع من فروع البنك الأهلي.

 

يتساءل الكثير من عملاء البنك الاهلي المصري حول مدى إمكانية إجراء عمليات الشراء بالتقسيط من خلال فيزا المرتبات الخاصة بهؤلاء العملاء.

وتلقت الصفحة الرسمية لبنك الأهلي المصري العديد من الأسئلة في ذلك الشأن ما دعا المسؤولين عنها لتوضيح الأمر للعملاء.

وأكد مسئولو البنك الأهلي أن خدمة التقسيط متاحة على البطاقات الائتمانية فقط والمقدمة من البنك للعملاء.

يقدم البنك الأهلي خدمات عديدة لعملائه، ومنها بطاقات الائتمان المتنوعة لتناسب احتياجات العملاء.

