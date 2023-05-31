التجاري الدولى يوقع مذكرة تفاهم مع LinkedIn لتعزيز مهارات الشباب

قال البنك التجاري الدولي – مصر (CIB) – أكبر بنك قطاع خاص في مصر – انه يؤمن بقوة وإمكانيات التنمية البشرية وتأثيرها في العديد من الجوانب، لذلك قامت إدارة الموارد البشرية بـCIB بتوقيع مذكرة تفاهم مع منصة LinkedIn التعليمية.

تقدم منصة LinkedIn الأمريكية خدمات تعليمية عبر الإنترنت من خلال توفير مجموعة كبيرة ومتنوعة من فيديوهات الدورات التعليمية لنخبة من أبرز الخبراء بمختلف القطاعات. بالإضافة إلى ذلك، هي شركة تابعة لـ LinkedIn، وهي عبارة عن منصة تعليمية تضم قاعدة بيانات تحتوي على أكثر من 16000 دورة تندرج تحت 4 فئات رئيسية: الأعمال والإبداع والتكنولوجيا والشهادات.

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