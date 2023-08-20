الأحد 20 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

سياسة

مكتب التأمينات بالصحفيين يبدأ العمل غدًا الإثنين

الكاتب الصحفي خالد
الكاتب الصحفي خالد البلشي، فيتو

أعلنت نقابة الصحفيين، عن بدء عمل مكتب التأمينات بالنقابة، غدًا الإثنين 21 أغسطس، من خلال فريق من التأمينات لتقديم استشارات حول الأوضاع التأمينية للزملاء، كما يقدم المكتب خدمات الاستعلام العام وطباعة برنت التأمينات خلال الشهر الأول من بداية عمله، وسبل فتح الملفات التأمينية للزملاء المتوقفة تأميناتهم.

تدريب موظفي النقابة 

كما يقوم فريق التأمينات بتدريب عدد من موظفي النقابة لاستمرار تقديم الخدمة بشكل دائم بعد انتهاء مدة انتدابهم للنقابة.

يأتي ذلك بناء على ما تم الاتفاق عليه خلال اللقاء الذي ضم خالد البلشي نقيب الصحفيين واللواء جمال عوض رئيس الهيئة القومية للتأمينات يوم الثلاثاء 1 أغسطس 2023. 

Advertisements

سبل فتح الملفات التأمينية 

ويقدم الفريق المنتدب للعمل بالمكتب إرشادات للزملاء حول سبل فتح ملفاتهم التأمينية من خلال المكاتب التابع لها سكنهم تنفيذًا لقانون التأمينات الجديد.

وقال خالد البلشي نقيب الصحفيين، إن الزملاء الراغبين في فتح ملفاتهم التأمينية سيكون من حقهم إعادة التأمين على أنفسهم بحد أدنى 1700 جنيه وبحد أقصى يصل إلى 10 آلاف جنيه مقابل سداد حصة تبلغ 21% من الأجر التأميني.

مخاطبة الهيئة القومية للتأمينات 

من ناحية أخرى خاطبت نقابة الصحفيين الهيئة القومية للتأمينات بتفعيل الخاتم التأميني للمكتب وكذلك إعطاء صلاحيات للعاملين به يتيح لهم فتح الملفات التأمينية مباشرة من داخل النقابة على أن يتم ذلك في أقرب فرصة ممكنة.

وكان اللواء جمال عوض قد أكد خلال لقائه بنقيب الصحفيين على حق أصحاب المدد التأمينية السابقة في ضم المدد التأمينية السابقة لهم وأن الصحفي المؤمن عليه  لمدة عشر سنوات أو أكثر يحق له شراء مدة تأمينية مماثلة للمدة الفعلية، وأنه يمكن ضم المدد التأمينية السابقة والاستفادة بالمزايا التي يكفلها القانون.

تسوية الموقف القانون لمن بلغ الستين 

كما أكد رئيس الهيئة أيضا أن القانون يكفل للمؤمن عليهم تسوية الموقف التأميني لمن بلغ سن الستين للحصول على المعاش القانوني في حال استمرار التأمين عليه دون النظر إلى مديونية الجهة التابع لها التأمين.  

من ناحية أخرى خاطبت نقابة الصحفيين الهيئة القومية للتأمينات بتفعيل الخاتم التأميني للمكتب وكذلك إعطاء صلاحيات للعاملين به يتيح لهم فتح الملفات التأمينية مباشرة من داخل النقابة على أن يتم ذلك في أقرب فرصة ممكنة.

وقدم نقيب الصحفيين الشكر للواء جمال عوض على سرعة استجابته لمطلب النقابة بإعادة فتح المكتب متمنيًا سرعة الاستجابة لمطلب النقابة بتفعيل الختم التأميني للمكتب.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

فتح مكتب تأمينات الصحفيين الكاتب الصحفي خالد البلشي نقيب الصحفيين الصحفيين

مواد متعلقة

حريات الصحفيين ترحب بقرارات العفو الرئاسي عن السجناء وتجدد مطالب الإفراج عن الزملاء

البلشي: نثمن الجهود المبذولة للعفو عن دومة ونجدد مطالبنا للإفراج عن الصحفيين

إجراء الانتخابات نوفمبر المقبل، أبرز ما جاء في اجتماع صندوق تكافل الصحفيين

إسكان الصحفيين تدعو الحاجزين بمدينة حدائق أكتوبر إلى لقاء مفتوح اليوم

الأكثر قراءة

غموض فى نادي الزمالك بعد استقالة مجلس الإدارة

بفيديو ساخر، علاء مبارك يوجه رسالة لـ مدحت شلبي بعد انضمامه لقنوات SSC

أسعار الدواجن والبيض اليوم، تراجع جديد في سعر كيلو الفراخ البيضاء

ما بين السجن والترحيل، السعودية تصدر عقوبات بحق أكثر من 16 ألف وافد خالفوا نظام الإقامة

طرابزون سبور يعلن تفاصيل إصابة تريزيجيه

علي الطيب: البيوت أصبحت مش أسرار ومعدل الطلاق زاد (فيديو)

بروتوكول البدء بالسلام في الإسلام وأحكام خاصة بأصحاب الديانات السماوية

زيلينسكي يهدد بمنع الإسرائيليين من دخول مدينة أوكرانية

Advertisements

منوعات

المزيد

مضيف طيران ينصح بتجنب هذه الملابس على متن الطائرة

جدل بسبب عرض فيلم إباحي على لوحة إعلانات وسط العراق

الإيطاليون يواجهون غزو السلطعون بسلوك يعود إلى قرون

تقارير تكشف سبب هوس إيلون ماسك بحرف X

المزيد

خدمات

المزيد

بكام الدينار الكويتي، ثبات سعر الدينار الكويتي في البنك المركزي

آخر تحديث لأسعار الدولار في مصر بمنتصف تعاملات اليوم

سعر السكر اليوم الأحد 20-8-2023 في السوق المحلي

مواطنون ضد الغلاء تطالب وزير الاتصالات بضرورة وضع ضوابط حاكمة لمنح الأرقام الساخنة

المزيد

انفوجراف

مواجهة شرسة بين المليشيات والشركات على ذهب أفريقيا (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

بروتوكول البدء بالسلام في الإسلام وأحكام خاصة بأصحاب الديانات السماوية

أذكار الصباح مكتوبة كاملة لجلب الرزق والخير والبركة

6 أحكام تتعلق بإلقاء السلام والرد عليه، و21 حالة لا يجب فيها

المزيد
الجريدة الرسمية