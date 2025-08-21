"المشاط": مؤتمر طوكيو محفل دولي لترسيخ الشراكة التنموية بين اليابان والدول الأفريقية

التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، هيسايوكي فوجي، وزير الدولة الياباني للشئون الخارجية، وذلك خلال مُشاركتها في فعاليات قمة طوكيو للتنمية في أفريقيا (تيكاد 9)، ضمن وفد مصر برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي.

العلاقات اليابانية مع قارة أفريقيا

وخلال اللقاء، وجّهت الدكتورة رانيا المشاط، الشكر للجانب الياباني على حسن الاستقبال وتنظيم هذا المحفل الدولي الهام الذي يعكس عمق العلاقات اليابانية مع قارة أفريقيا، والفرص الكبيرة المتاحة لتعزيز الشراكة على الصعيد الثنائي بين مصر واليابان، وكذلك الثلاثي بين مصر واليابان ودول القارة، من أجل ترتيب الأولويات ودفع التنمية المشتركة في مختلف مجالات التنمية.

ولفتت إلى أن انعقاد المؤتمر يأتي بينما تشهد العلاقات المصرية اليابانية تطورًا مستمرًا ودفعة قوية على مدار السنوات الماضية في ظل تبادل الزيارات رفيعة المستوى بين قيادتي البلدين، وإعلان الارتقاء بالعلاقات المشتركة إلى الشراكة الاستراتيجية، وهو ما يعكس متانة وقوة العلاقات وحرص الجانبين على المضي قدمًا في تطويرها لتشمل المزيد من القطاعات ذات الأولوية.

تعزيز الشراكة مع المؤسسات اليابانية

وأكدت حرص الحكومة المصرية على تعزيز الشراكة مع المؤسسات اليابانية مُمثلة في هيئة التعاون الدولي (جايكا)، وبنك اليابان للتعاون الدولي (جيبك)، ومنظمة اليابان للتجارة الخارجية (جيترو)، من أجل تنويع محفظة التعاون على صعيد التبادل التجاري، والتمويلات التنموية للقطاع الخاص، وزيادة الاستثمارات، فضلًا عن فتح آفاق جديدة للشراكة بين شركات القطاع الخاص من البلدين لتنفيذ المشروعات المشتركة.

وناقش الوزيران تطورات محفظة التعاون الإنمائي الجاري والمشروعات التي مازالت قيد التنفيذ ومن بينها مشروعات مترو الأنفاق، كما أكدا على تطلعهما لافتتاح المتحف المصري الكبير خلال نوفمبر المقبل، والذي يُعد أحد نماذج التعاون الرائدة بين البلدين الصديقين.

وأبدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، تطلعها لتوسيع نطاق العلاقات التجارية والاستثمارية بين القطاع الخاص المصري والياباني، مشيرة إلى أن مصر نفذت إصلاحات اقتصادية وهيكلية طموحة لتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي وتحسين بيئة الأعمال ومناخ الاستثمار للقطاع الخاص.

كما أكدت أن مؤسسات التمويل اليابانية والقطاع الخاص ساهما في تنفيذ مشروعات حيوية في قطاعات الطاقة المتجددة والبنية التحتية في مصر خاصة في إطار برنامج «نُوفّي».

جدير بالذكر أن اليابان تُعد من أهم شركاء التنمية الآسيويين، وتضم محفظة التعاون حاليا حوالي 18 مشروعًا تنمويًا بما يدعم خطة الحكومة لتحقيق أهداف التنمية الاقتصادية المستدامة وتتوافق محفظة التعاون بين مصر واليابان مع رؤية مصر ٢٠٣٠، وبرنامج عمل الحكومة (٢٠٢٤ – ٢٠٢٧)، وأولويات سياسات التمويل اليابانية.

وبلغ إجمالي الدعم الفني والمنح المقدمة من اليابان حوالي ٢.٤ مليار دولار، بالإضافة إلى تمويلات تنموية بلغت نحو ٧٫٢ مليار دولار، في مجالات الطاقة المتجددة، والكهرباء، والنقل، والطيران المدني، والآثار، والري، والتعليم والصحة، ودعم الموازنة.

