مصلحة الضرائب توضح الفرق بين الفاتورة الإلكترونية والإيصال الإلكتروني

كشفت مصلحة الضرائب المصرية، الفرق بين منظومة الفاتورة الإلكترونية ومنظومة الإيصال الإلكتروني، والتي تُعد من الأدوات الأساسية لتحديث وتطوير النظام الضريبي في مصر.

يأتي ذلك في إطار جهودها لتعزيز الشفافية ورفع كفاءة المنظومة الضريبية.

الفرق بين الفاتورة الإلكترونية والإيصال الإلكتروني

أشارت المصلحة إلى أن الفاتورة الإلكترونية تُستخدم في المعاملات بين ممول وممول آخر، أي بين كيانات تجارية، ويُشترط أن تتضمن توقيعًا أو ختمًا إلكترونيًا لضمان صحتها القانونية، كما تُسجل آليًا ضمن منظومة الفواتير التابعة للمصلحة.

أما بالنسبة لـ الإيصال الإلكتروني، فأوضحت مصلحة الضرائب المصرية، أنه يُستخدم في التعاملات التي تتم بين ممول ومستهلك نهائي، ولا يتطلب توقيعًا إلكترونيًا، لكنه يستوجب وجود شهادة ختم إلكتروني للممول، لأنها تسهم في عملية التسجيل التلقائي على المنظومة.

وأكدت مصلحة الضرائب المصرية أن العمل بمنظومة الإيصال الإلكتروني يتطلب توفير أجهزة نقاط البيع (POS) أو نظام محاسبي متصل بطابعة فواتير، بشرط أن يكون مسجلًا لدى المصلحة.

ودعت المصلحة جميع الممولين إلى ضرورة التعرف على تفاصيل المنظومتين، واتباع التعليمات اللازمة لتفادي أية مخالفات، مؤكدة أنها توفر قنوات اتصال للاستفسارات من خلال الخط الساخن (16395)، أو عبر خط الإبلاغ عن التهرب الضريبي (16189).

آخر موعد لتقديم نماذج التسويات السنوية المعدلة لضريبة

وفي سياق متصل أكدت رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن يوم 12 أغسطس 2025 يُعد آخر موعد لتقديم نماذج التسويات السنوية المعدلة لضريبة المرتبات عن السنوات من 2020 حتى 2024، وذلك في إطار تطبيق قانون التيسيرات الضريبية رقم (5) لسنة 2025، ومن خلال منظومة توحيد معايير وأسس احتساب ضريبة الأجور والمرتبات.

سرعة الانتهاء من تجهيز وتسليم التسويات المعدلة قبل انتهاء المهلة

وأوضحت، أن تقديم النماذج يتم إلكترونيًا فقط عبر المنظومة، داعية جميع الجهات والممولين المعنيين بسرعة الانتهاء من تجهيز وتسليم التسويات المعدلة قبل انتهاء المهلة، تفاديًا لأي غرامات أو إجراءات قانونية ناتجة عن التأخير.

وأضافت، أن المصلحة وفّرت ملف Excel مخصص لمعالجة هذه التسويات المعدلة، متاح من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي لمصلحة الضرائب المصرية، عبر المسار التالي: (نماذج – نماذج م توحيد احتساب ضريبة المرتبات – نماذج معالجة التسويات المعدلة 2020–2024)، ويمكن تحميل الملف مباشرة من خلال الرابط من هنا.

وشددت رئيس مصلحة الضرائب المصرية، على أهمية التزام الجهات الخاضعة بسرعة تقديم النماذج المطلوبة، مؤكدة أن المنظومة الإلكترونية لتوحيد أسس ومعايير احتساب ضريبة المرتبات تُمثل نقلة نوعية في تبسيط الإجراءات وتحقيق الشفافية، وتُعد جزءًا أساسيًا من جهود التحول الرقمي التي تنفذها المصلحة ضمن رؤيتها لتطوير الإدارة الضريبية وتحقيق العدالة الضريبية.

