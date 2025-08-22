حبس سائق نقل ذكي سرق لاب توب من راكب بقصر النيل

قررت نيابة قصر النيل، حبس سائق بإحدى شركات النقل الذكى، بتهمة سرقة جهاز لاب توب من داخل حقيبة أحد الأشخاص، حال استقلاله السيارة بصحبته بأسلوب "المغافلة" في منطقة قصر النيل، وذلك 4 أيام على ذمة التحقيقات.

سرقة لاب توب بقصر النيل

تلقت مديرية أمن القاهرة إخطارا من قسم شرطة قصر النيل، يفيد بضبط (سائق بإحدى شركات النقل الذكى) بدائرة القسم، لقيامه بسرقة جهاز "لاب توب" من داخل حقيبة أحد الأشخاص حال استقلاله السيارة بصحبته بأسلوب "المغافلة".

وبمواجهة السائق اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وتم بإرشاده ضبط المسروقات المستولى عليها.

تحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

