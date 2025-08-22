تجديد حبس عاطل بتهمة سرقة شقة سكنية بالإسكندرية

جدد قاضي المعارضات بمحكمة الإسكندرية، حبس عاطل ١٥ يوما على ذمة التحقيقات لاتهامه بسرقة متعلقات شقة سكنية بمنطقة سيدى جابر.

سرقة شقة سكنية بالإسكندرية

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية ، تمكنت من كشف ملابسات واقعة سرقة من داخل شقة سكنية بدائرة قسم شرطة سيدي جابر.

الأمن يكشف ملابسات سرقة شقة سكنية بالإسكندرية ويعيد المسروقات

وعقب تكثيف التحريات، تم تحديد هوية المتهم وضبطه، وتبين أنه عاطل له معلومات جنائية سابقة.

بمواجهته اعترف بارتكاب الجريمة، وأرشد عن مكان إخفاء المسروقات، حيث تم ضبط كافة المنقولات المستولى عليها وإعادتها لمالكها.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتهم.

