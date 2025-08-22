ضربوه بـ"الشوم"، إصابة شاب اعتدى عليه 4 أشخاص بالحوامدية

شهدت منطقة الحوامدية بمحافظة الجيزة، واقعة اعتداء عنيف، حيث تعرض شاب لهجوم من قِبل أربعة أشخاص استخدموا فيه أسلحة بيضاء وعصي "شوم"، ما أسفر عن إصابته بعدة جروح متفرقة بالجسم، وذلك على خلفية خلافات سابقة بينهم.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، بلاغًا بوصول شاب إلى المستشفى مصابًا بإصابات بالغة، ناتجة عن تعرضه لاعتداء عنيف.

وعلى الفور انتقلت قوة من رجال المباحث إلى موقع الحادث للوقوف على ملابسات الواقعة.

وبإجراء التحريات الأولية، تبين أن المجني عليه كان يسير في أحد شوارع الحوامدية، حينما باغته أربعة أشخاص واعتدوا عليه باستخدام أسلحة بيضاء وشوم، مما تسبب في إصابته بجروح خطيرة، قبل أن يلوذ المتهمون بالفرار.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، ويجري حاليًا تكثيف التحريات لتحديد هوية الجناة وضبطهم، فيما باشرت النيابة العامة التحقيق للوقوف على تفاصيل وملابسات الواقعة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.