الخميس 21 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

النيابة تحقق في واقعة إشعال النار في عامل مطعم بالمعصرة

حبس، فيتو
حبس، فيتو

باشرت نيابة المعصرة التحقيقات في واقعة إصابة عامل مطعم بحروق، بعدما أقدم مالك عقار على إلقاء مادة قابلة للاشتعال عليه وإشعال النيران بجسده إثر خلافات مالية بينهما.

وأمرت النيابة بسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة وملابساتها، والتحفظ على كاميرات المراقبة بمحيط مكان الحادث لتفريغها، وبيان ما إذا كانت قد رصدت لحظة الاعتداء.

قررت النيابة حجز المتهم على ذمة التحقيقات، واستدعاء شهود العيان لسماع أقوالهم، وندب الطب الشرعي لتوقيع الكشف الطبي على المجني عليه، وإعداد تقرير وافٍ بحالته الصحية ونسبة الحروق التي لحقت به.

وطلبت النيابة من المستشفى تقديم تقرير دوري عن حالة المصاب لاستكمال التحقيقات، على أن يتم عرض المتهم على قاضي المعارضات للنظر في أمر تجديد حبسه لحين الانتهاء من التحقيقات.

كشفت وزارة الداخلية، ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي، تضمن قيام أحد الأشخاص بإلقاء مادة قابلة للاشتعال على آخر وإشعال النيران به بمنطقة المعصرة بالقاهرة.

بالفحص تبين أنه بتاريخ 18 أغسطس الجاري، تبلغ لقسم شرطة المعصرة بمديرية أمن القاهرة من عامل بمطعم - مقيم بدائرة قسم المعصرة - "مصاب بحروق"، بعد حدوث مشادة كلامية بينه وبين مالك العقار محل سكنه بسبب خلافات مالية بينهما تطورت لمشاجرة، قام على إثرها المشكو في حقه بإلقاء كمية من البنزين عليه وإشعال النيران به، محدثًا إصابته. 

تمكن الأمن من ضبط المشكو في حقه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه لذات الخلافات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

وزارة الداخلية نيابة المعصرة شرطة المعصرة مديرية أمن القاهرة

مواد متعلقة

جهود مكثفة لضبط 2 تجار مخدرات قاموا بقطع يد شاب في الوراق

الأمن يكثف جهوده لضبط المتهمين بسرقة دراجة نارية في الشروق

حبس المتهم بقتل شاب في مشاجرة بالمعصرة

تجديد حبس السائح المتهم في حادث كوبري أكتوبر

النيابة تقرر حبس السائح المتهم في حادث كوبري أكتوبر

حبس ممرضة بتهمة إشعال النار داخل غرفة العناية المركزة بمستشفى حلوان

العثور على خمور داخل سيارة السائح الخليجي المتسبب في حادث كوبري أكتوبر

رصاص الأفراح يحول الاحتفالات إلى مأساة.. مصرع عامل في سوهاج.. مقتل طفلة بطلقة طائشة في بورسعيد.. وفاة شاب في دمياط.. ومطالبات بتشديد العقوبات

الأكثر قراءة

أسماء الضحايا والمصابين في حادث تصادم 11 سيارة بمطروح

حل أزمة أرض نادي الزمالك عقب عودة السيسي من السعودية ومدبولي من اليابان

الأعلى للإعلام: منع مصطفى يونس من الظهور 3 أشهر

ارتباط النني بمغربية يتصدر التريند، كيف بدأت قصة حبه لزوجته الثانية؟ (صور)

مقطع صادم، متسول يتحرش بالسيدات في الشارع يثير الغضب، والنشطاء يطالبون بمعاقبته (فيديو)

رسميا، إلغاء انتخابات الأندية الداعية لجمعيات عمومية قبل صدور تعديلات قانون الرياضة

إلغاء دعوات انتخاب الهيئات، شوبير يكشف تداعيات التصديق على قانون الرياضة

مشاهد جديدة من حادث التصادم على طريق الإسكندرية - مطروح (فيديو)

خدمات

المزيد

سعر الأرز في السوق اليوم الخميس 21-8-2025

الروص يرتفع 3 جنيهات، أسعار الكتاكيت والبط اليوم الخميس في بورصة الدواجن

سعر السكر اليوم الخميس 21-8-2025 في الأسواق

كل ما تريد معرفته عن مدد أذون الخزانة في بنك مصر

المزيد

انفوجراف

باليوم والساعة.. مواعيد مباريات منتخب مصر في كأس الخليج للشباب (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

علي جمعة: نحن في عصر اشتدت فيه الظلمات ونحتاج إلى طاقة النور

تفسير حلم أكل السكر فى المنام وعلاقته بسماع أخبار سعيدة قريبا

من خواطر الشعراوي، إمام الدعاة يكشف سر حركة الظل وحكمة القيومية الإلهية (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية
ads