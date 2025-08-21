النيابة تحقق في واقعة إشعال النار في عامل مطعم بالمعصرة

باشرت نيابة المعصرة التحقيقات في واقعة إصابة عامل مطعم بحروق، بعدما أقدم مالك عقار على إلقاء مادة قابلة للاشتعال عليه وإشعال النيران بجسده إثر خلافات مالية بينهما.

وأمرت النيابة بسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة وملابساتها، والتحفظ على كاميرات المراقبة بمحيط مكان الحادث لتفريغها، وبيان ما إذا كانت قد رصدت لحظة الاعتداء.

قررت النيابة حجز المتهم على ذمة التحقيقات، واستدعاء شهود العيان لسماع أقوالهم، وندب الطب الشرعي لتوقيع الكشف الطبي على المجني عليه، وإعداد تقرير وافٍ بحالته الصحية ونسبة الحروق التي لحقت به.

وطلبت النيابة من المستشفى تقديم تقرير دوري عن حالة المصاب لاستكمال التحقيقات، على أن يتم عرض المتهم على قاضي المعارضات للنظر في أمر تجديد حبسه لحين الانتهاء من التحقيقات.

كشفت وزارة الداخلية، ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي، تضمن قيام أحد الأشخاص بإلقاء مادة قابلة للاشتعال على آخر وإشعال النيران به بمنطقة المعصرة بالقاهرة.

بالفحص تبين أنه بتاريخ 18 أغسطس الجاري، تبلغ لقسم شرطة المعصرة بمديرية أمن القاهرة من عامل بمطعم - مقيم بدائرة قسم المعصرة - "مصاب بحروق"، بعد حدوث مشادة كلامية بينه وبين مالك العقار محل سكنه بسبب خلافات مالية بينهما تطورت لمشاجرة، قام على إثرها المشكو في حقه بإلقاء كمية من البنزين عليه وإشعال النيران به، محدثًا إصابته.

تمكن الأمن من ضبط المشكو في حقه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه لذات الخلافات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

