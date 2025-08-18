الإثنين 18 أغسطس 2025
حوادث

الأمن يكثف جهوده لضبط المتهمين بسرقة دراجة نارية في الشروق

حبس، فيتو
حبس، فيتو

 تحفظت الأجهزة الأمنية على كاميرات المراقبة في مكان سرقة دراجة نارية أمام الإدارة العامة لمرور القاهرة. 

أبلغ المجني عليه عن الواقعة فور اكتشافه السرقة، حيث حرر محضرا بالحادث في قسم شرطة الشروق تحت رقم ٥٦٧٨ لسنة ٢٠٢٥ جنح الشروق.

وتكثف مديرية أمن القاهرة من جهودها للقبض على المتهمين، حيث تقوم حاليًا بتفريغ كاميرات المراقبة المحيطة بموقع الحادث للتوصل إلى تفاصيل إضافية حول الواقعة. كما تم تشكيل فريق بحثي مختص لمتابعة سير التحقيقات.

الإدارة العامة لمرور القاهرة قسم شرطة الشروق كاميرات المراقبة مديرية أمن القاهرة

