أسرة فتاة رفضت زواجه منها، قرارات النيابة بشأن شاب أنهى حياته بباب الشعرية

باشرت نيابة باب الشعرية التحقيقات في واقعة مصرع شاب إثر سقوطه من الطابق الثالث بأحد العقارات بمنطقة باب الشعرية في القاهرة.

وأمرت النيابة بتشريح جثمان المتوفى لبيان سبب الوفاة والتصريح بدفنه عقب ذلك، كما كلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات اللازمة حول ملابسات الواقعة وظروفها.

وطلبت النيابة الاستماع إلى أقوال أسرة الشاب وعدد من شهود العيان للوقوف على تفاصيل ما حدث، وبيان ما إذا كانت هناك شبهة جنائية من عدمه.

وكشفت التحقيقات الأولية أن الشاب ارتبط بعلاقة عاطفية مع إحدى الفتيات بالمنطقة، وتقدم لخطبتها إلا أن أسرتها رفضت، ما دفعه إلى إلقاء نفسه من شرفة منزله بالطابق الثالث ليلفظ أنفاسه الأخيرة في الحال.

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة تلقت إخطارا من غرفة عمليات النجدة تضمن ورود بلاغا من الأهالي أفاد بسقوط شاب من الطابق الثالث بأحد العقارات في باب الشعرية ووفاته في الحال.

بالانتقال والفحص تبين من التحريات التي أجرتها فرق المباحث في القاهرة أن الشاب وقع في غرام فتاة وبعد قصة حب طويلة تقدم لأسرتها لخطبتها إلا أنهم رفضوه فألقى نفسه من شرفة منزله.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.