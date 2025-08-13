الأربعاء 13 أغسطس 2025
تفحم سيارة ربع نقل داخل مصلحة الكيمياء بشارع قصر النيل

حريق سيارة ربع نقل
حريق سيارة ربع نقل بوسط البلد، فيتو

التهمت النيران سيارة ربع نقل داخل مصلحة الكيمياء بشارع قصر النيل، دون وقوع إصابات، وتمكن رجال الحماية المدنية من إخماد الحريق.

 

حريق سيارة ربع نقل بوسط البلد

تلقت غرفة عمليات النجدة بالقاهرة بلاغًا من الأهالي يفيد بنشوب حريق بسيارة ربع نقل داخل مصلحة الكيمياء بوسط البلد بدائرة قسم شرطة قصر النيل، وعلى الفور دفعت الحماية المدنية بالقاهرة بـسيارة إطفاء لمكان الحريق.

 

وتم فرض كردون أمني بمحيط الحريق لمحاصرته ومنع امتداده وتم إخماد الحريق دون وقوع أي إصابات.

 

وبالفحص تبين تفحم السيارة وجارٍ تفريغ كاميرات المراقبة وسؤال شهود العيان للوقوف على ملابسات الواقعة.


وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

