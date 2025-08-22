النيابة تأمر بدفن رضيعة لقيت مصرعها في حريق شقة بالمقطم

أمرت جهات التحقيق المختصة بالتصريح بدفن جثمان رضيعة تُدعى زينة أحمد جمعة، تبلغ من العمر عامًا واحدًا، بعد وفاتها متأثرة بحريق اندلع داخل شقة سكنية بمنطقة مساكن الزلزال في المقطم، وذلك عقب انتهاء الإجراءات القانونية اللازمة.

وانتقلت جهات التحقيق إلى موقع الحريق لمعاينته، حيث تبين أن النيران اشتعلت في شقة تقع بالدور الثالث من عقار مكوّن من طابق أرضي و5 طوابق، بالقرب من نادي المدينة الشبابية.

وتمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على الحريق وإخماده بالكامل، كما تم تنفيذ عمليات تبريد الموقع لمنع تجدد الاشتعال.

وأسفر الحادث عن وفاة الرضيعة، وتم نقل جثمانها ووضعه تحت تصرف النيابة العامة، التي باشرت التحقيقات لكشف ملابسات الواقعة.

كما قامت جهات التحقيق برفع آثار الحريق والاستماع إلى أقوال شهود العيان، للوقوف على أسباب اندلاع النيران، واستكمال الإجراءات القانونية ذات الصلة.

